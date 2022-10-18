陳仕朋好投悍將擊敗桃猿 兄弟下半季重新亮燈[影]

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影片來源：CPBL 中華職棒

（中央社記者謝靜雯台北18日電）中華職棒樂天桃猿隊今天與富邦悍將隊交手，悍將隊先發投手陳仕朋6局失1分、優質先發，范國宸開轟，悍將以2比1擊敗桃猿隊，也讓中信兄弟再度點亮下半季封王魔術數字3（M3）。

中華職棒富邦悍將隊今天在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，也是悍將隊野手詹智堯引退賽，詹智堯今天先發打1棒、守中外野。

詹智堯首局選到四壞保送上壘，靠著辛元旭安打跑上二壘，申皓瑋觸身球保送、詹智堯上到三壘，陳真敲出高飛犧牲打，詹智堯跑回球隊第一分；3局上1人出局後詹智堯退場，生涯第1000場出賽留下1次四壞保送1得分紀錄。

悍將3局下靠著范國宸陽春砲多添1分保險分，這發全壘打也是范國宸個人本季第9轟；桃猿隊前5局沒有拿下分數，6局靠著嚴宏鈞、陳晨威、林立接連安打送回1分，攻勢沒有延續、吞下敗仗。

悍將隊先發投手陳仕朋總計投6局被敲4支安打，投出4次三振、2次保送，失掉1分責失分，拿下個人本季第8勝。

桃猿隊輸球後，下半季戰績落後排名首位的中信兄弟2.5場勝差，兄弟再度點亮下半季封王魔術數字3（M3），最後20日下半季封王。（編輯：張芷瑄）1111018