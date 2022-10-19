島孝明21歲結束球員生涯 U23世界盃任日本情蒐

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）U23世界盃棒球賽日本隊情蒐島孝明也很有故事性，21歲就選擇結束職棒球員生涯，此次以運科數據分析方式協助數據分析，他表示，雖然還不確定是否適合這條路，但嘗試新領域也是挑戰。

U23世界盃棒球賽日本隊來台參賽，陣中情蒐24歲的島孝明有過職棒資歷，高中最快球速就可投到153公里，2016年時代表日本隊來台打亞洲青棒賽，後來選秀會上獲千葉羅德海洋隊第3指名，進到職棒後發生投球失憶症，表現不如預期。

島孝明也曾來台打過冬季聯盟，2019年季後決定結束職棒生涯，到大學讀書，在羅德隊與洋將互動的經驗讓他對語言學習很有興趣，一直有自學英文，一開始想到大學讀英文。

島孝明透露，後來跟日本國學院大學健康體育學科副教授神事努聊過，知道在棒球領域開始有運動科學這樣的新東西，「如果可以將過去熟悉的棒球運用在這一塊，也是滿值得挑戰的」，開始鑽研運動科學領域。

此次再回到台灣，島孝明的身分不同，他表示，現在的工作主要是把選手的表現、能力數據化，過去當過選手，教練會教很多技術性的東西，但其實太過抽象，很多球員不知道實際到底怎麼執行，如果把這些東西數據化，教練比較好教，選手也可以知道問題在哪裡。

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島孝明笑說，剛開始放棄球員生涯時有過掙扎，現在又跟著球員一起外出比賽，難免會產生「或許還可以打球，或許將來有一天還可以回到場上這樣的想法」，也提到才剛開始接觸這類的工作，不知道是否真的適合自己，但如果這樣的工作可以協助選手有好的表現，對他來說就是很開心的事情。

台灣隊U23世界盃預賽與日本同組，島孝明表示，台灣隊的投手非常好，速度比想像中的快，速度快的投手也比想像中多很多，尤其對戰第2任投手莊昕諺，速球很快、變化球很好，所以日本打者難以鎖定，「如果下一次遇到，會在這個部分多下一點工夫研究，給球隊多一點資訊」。（編輯：張雅淨）1111019