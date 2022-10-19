朱品薰亞青田徑錦標賽奪金 仁武高中師生同感榮耀

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高雄市仁武高中三年級學生朱品薰，日前在亞洲青少年田徑錦標賽勇奪女子標槍金牌，消息傳回校園，師生同感榮耀。朱品薰說，以前比賽孤注一擲，這次平常心看待，結果得到最好成績。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿表示，今年在科威特舉行的第4屆亞洲青少年田徑錦標賽，朱品薰在青少女標槍第1次試擲就擲出全場最佳的52.70公尺搶下金牌，成為亞洲女子標槍後起之秀，也讓仁武高中師生同感榮耀。

朱品薰說，以前比賽孤注一擲，這次比賽用平常心去看待，結果得到最好成績；自己主要是把技術、體能調整到最好，不患得患失，反而能有優異表現。

朱品薰國中時期一路過關斬將，征戰大小比賽，讓她茁壯成長，面對失敗或受傷都能很快調整心情，她說，就是要讓自己不要過度低潮，比賽才能創造佳績。

在運動學習歷程中，朱品薰並非一帆風順，主要是靠堅持與苦練，國中時還曾因求好心切，導致手肘與腰承受極大傷害，直到現在仍持續治療與復健。

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教練薛聖融說，朱品薰最大優勢是自訂目標、不斷突破，朝向成為國際級選手目標邁進，未來除了在術科表現提升，更會做好運動防護，延長運動壽命，另為與國外接軌，在語言、課業上的學習，也會持續精進。

校長余忠潔說，學校體育班除重視選手的運動技能訓練，在學業、人格養成更是學習的重要部份，歡迎在田徑項目有興趣的國、高中選手加入仁武高中運動團隊。（編輯：陳仁華）1111019