朱品薰亞青田徑錦標賽奪金 仁武高中師生同感榮耀
2022/10/19 13:58（10/19 14:36 更新）
高雄市仁武高中學生朱品薰日前在亞洲青少年田徑錦標賽勇奪女子標槍金牌，消息傳回校園，師生同感榮耀。（高雄市教育局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月19日
（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高雄市仁武高中三年級學生朱品薰，日前在亞洲青少年田徑錦標賽勇奪女子標槍金牌，消息傳回校園，師生同感榮耀。朱品薰說，以前比賽孤注一擲，這次平常心看待，結果得到最好成績。
高雄市政府教育局今天發布新聞稿表示，今年在科威特舉行的第4屆亞洲青少年田徑錦標賽，朱品薰在青少女標槍第1次試擲就擲出全場最佳的52.70公尺搶下金牌，成為亞洲女子標槍後起之秀，也讓仁武高中師生同感榮耀。
朱品薰說，以前比賽孤注一擲，這次比賽用平常心去看待，結果得到最好成績；自己主要是把技術、體能調整到最好，不患得患失，反而能有優異表現。
朱品薰國中時期一路過關斬將，征戰大小比賽，讓她茁壯成長，面對失敗或受傷都能很快調整心情，她說，就是要讓自己不要過度低潮，比賽才能創造佳績。
在運動學習歷程中，朱品薰並非一帆風順，主要是靠堅持與苦練，國中時還曾因求好心切，導致手肘與腰承受極大傷害，直到現在仍持續治療與復健。
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教練薛聖融說，朱品薰最大優勢是自訂目標、不斷突破，朝向成為國際級選手目標邁進，未來除了在術科表現提升，更會做好運動防護，延長運動壽命，另為與國外接軌，在語言、課業上的學習，也會持續精進。
校長余忠潔說，學校體育班除重視選手的運動技能訓練，在學業、人格養成更是學習的重要部份，歡迎在田徑項目有興趣的國、高中選手加入仁武高中運動團隊。（編輯：陳仁華）1111019
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