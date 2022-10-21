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NBA哈登31分白搭 76人輸公鹿開季2連敗[影]

2022/10/21 13:22（10/21 13:34 更新）
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NBA密爾瓦基公鹿終場90比88擊敗地主費城76人，兩屆聯盟MVP的公鹿球星安特托昆博繳出21分13籃板8助攻的準大三元成績。（圖取自twitter.com/NBA）
NBA密爾瓦基公鹿終場90比88擊敗地主費城76人，兩屆聯盟MVP的公鹿球星安特托昆博繳出21分13籃板8助攻的準大三元成績。（圖取自twitter.com/NBA）
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（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天挺過對手第4節大反攻，終場90比88擊敗地主費城76人，本季首戰即告捷。76人球星哈登31分淪為白工。

法新社報導，兩屆聯盟MVP的公鹿球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）繳出21分13籃板8助攻的準大三元成績，賞給76人開季2連敗。

哈登（James Harden）全場砍進31分，16分是在第4節，率隊在距離比賽結束不到2分鐘時拉出一波13比0大反攻，也幫76人86比84取得全場首度領先。

但比賽剩25.7秒時公鹿馬修斯（Wesley Matthews）於24秒進攻時間到底前投進三分球，再把比分反超為89比88，76人最後關頭無力扳回。

公鹿隊中鋒羅培茲（Brook Lopez）、前鋒艾倫（Grayson Allen）各挹注17、12分；公鹿另一主力密道頓（Khris Middleton）7月左手腕動刀，仍在復健尚未歸隊。

76人中鋒恩比德（Joel Embiid）15分12籃板，卻有4次失誤；後衛馬克西（Tyrese Maxey）15分。（譯者：陳亦偉）1111021

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