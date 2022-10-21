U23世界盃台灣確定4強 想晉冠軍戰需看人臉色

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U23世界盃棒球賽台灣複賽首戰不敵韓國，21日韓國對日本（圖）以1比2吞敗，台灣想要晉級冠軍戰除了靠自己還需要看人臉色。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳 111年10月21日

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）U23世界盃棒球賽台灣複賽首戰不敵韓國，今天哥倫比亞擊敗澳洲、台灣確定晉級4強，為歷年最佳成績。但韓國不敵日本，台灣想要晉級冠軍戰，除了靠自己還需要看人臉色。

U23世界盃棒球賽台灣帶著2勝晉級複賽，昨天複賽首戰不敵韓國隊，今天哥倫比亞以8比6擊敗澳洲，台灣確定晉級4強，已經是改制U23世界盃後最佳成績，過去最好成績為第5名。

今天下午場日本以2比1擊敗韓國，台灣隊今天對墨西哥、明天對澳洲隊比賽要全力搶勝，但想要晉級冠軍戰，日本或韓國必須有一隊明天要輸球才有機會。

台灣隊總教練謝承勳表示，雖然現在已經確定4強，但有機會往前進就要把握機會，也不斷的鼓勵選手，訓練了這麼久，就是為了要有好成績。

日本隊今天贏球，對台灣來說晉級冠軍戰難度增加，謝承勳表示，先不要去想這個，先把後面兩場比賽都贏下來就會有機會。

謝承勳表示，昨天雖然輸球，但有提醒選手，不要一直去想昨天的不好，要懂得怎麼去突破，陣中有幾名球員之後都要進到職棒隊，這樣高強度的比賽對於他們下一個階段進到職棒會有很大的幫助。（編輯：吳協昌）1111021