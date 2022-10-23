PLG攻城獅與教頭林冠綸續約3年 瞄準隊史首冠

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）P. LEAGUE+新竹街口攻城獅今天舉辦開季誓獅大會，除了公布年度口號SOUL OUT，號召獅紫軍獻出靈魂、支持球隊外，還與總教練林冠綸續約3年，期盼林冠綸率隊奪隊史首冠。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）攻城獅上季拿下例行賽第一，季後賽首輪系列賽先是3比2淘汰新北國王，搶下總冠軍戰門票，最終總冠軍戰以1比4不敵戰力整齊的台北富邦勇士，以亞軍作收。

攻城獅總教練林冠綸上賽季帶領攻城獅自谷底翻身，獲得PLG聯盟年度教練獎肯定，球團今天記者會中宣布與林冠綸續約3年，相信在林冠綸的帶領下，攻城獅必定能拿下隊史首座冠軍金盃。

林冠綸除了感謝攻城獅球團提前約外，他也喊話，將帶領球隊打破質疑、障礙，目標是「成為強隊」，並衝擊總冠軍。

近期剛升格為新手爸爸的高國豪，他接受媒體聯訪時表示：「雖然最近球場與家庭兩邊來回奔波蠻疲憊的，但這樣的生活讓我很享受，有了兒子以後，自己的心態更趨成熟。」

談到即將到來的職籃第3個球季，高國豪希望，自己能展現更多領袖氣質，並以身作則，成為可以領導球隊的角色。

攻城獅新賽季除了洋將辛巴（Sim Bhullar）外，還網羅前美國職籃NBA選秀狀元班尼特（Anthony Bennett）以及「新台灣人」阿提諾（William Artino），近期再延攬洋將特壞（Terrico White）助陣。

洋將班尼特日前在高雄熱身賽中膝蓋受傷，班尼特透露，目前傷勢復原漸入佳境，已經開始恢復基礎訓練，目標是趕上開季。

阿提諾新賽季從T1聯盟轉戰PLG聯盟，談到與辛巴搭配時，他也展現自信，「經過熱身賽後，我們的默契越來越好，更知道彼此的攻擊習性，希望可以透過禁區優勢，幫助外圍射手有更好的出手機會」。

剛加入團隊的特壞，過去在「總冠軍賽」時皆繳出亮眼成績，特壞表示：「我在場上時比較沉穩，不太會有過大的情緒起伏，這可能是我在高壓比賽表現穩定的原因，希望我也能將這特性感染其他隊友，幫助年輕球員在場上做出對的決策。」

攻城獅會中揭曉公布年度口號SOUL OUT年度口號，號召所有新竹獅紫軍獻出靈魂、齊心支持攻城獅，並期待攻城獅門票與商品能持續繳出亮眼佳績、全部SOLD OUT。

球團同時還公布新賽季12週主題日分別是主場開幕戰獅吼音樂祭、獅黑召集令、風之祭典、小小獅樂園、喵喵日、雙獅好友日、初戀的紫色系、沙漠季、宅男打籃球、五龍五獅、彩虹日、新竹好野人，同時還與2支中職球隊統一獅隊、味全龍隊合作主題日。

攻城獅新賽季首戰11月5日將在客場台北和平籃球館出戰衛冕軍富邦勇士，主場首戰則是在11月19日登場，對手為高雄鋼鐵人，攻城獅新賽季主場單場票目前已於街口支付APP與拓元售票系統販售中，根據球團統計，新賽季獅紫軍付費會員數（季票與權益會員）成長率高達100%，人數突破千名。（編輯：管中維）1111023