聽奧保齡球再傳捷報 男子三人賽再添銅牌

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（中央社記者龍柏安台北26日電）由男子雙人賽金牌組合陳建豪、謝盛福為班底，加上林呈恩在內組成的全新組合，今天在聽障奧運保齡球男子三人賽4強賽，以184比209惜敗韓國，再添1面銅牌。

第24屆達福林匹克運動會（俗稱聽障奧運）保齡球項目，今天在馬來西亞吉隆坡進行男子三人賽，由陳建豪、謝盛福與林呈恩「合體」的台灣隊，在男子三人賽聯手打完6局，以總和3476分、名列第4順利晉級準決賽。

陳建豪與謝盛福在第2天進行的男子雙人賽，曾替台灣拿下本屆聽障奧運保齡球項目的首金，狀態看似正值高點，可惜今天在三人賽4強戰沒能延續之前奪金氣勢，惜敗頭號種子韓國，未能如願闖進壓軸金牌戰，最終僅再添1面銅牌。

聽障奧運保齡球賽事進行4天，台灣代表隊累計拿下1金、1銀、4銅，且至今維持天天都有獎牌入袋，而本屆聽奧台灣代表團則累計3金、8銀、12銅。

體育署表示，保齡球代表隊連續4天摘下獎牌，表現超乎預期，接下來還有女子三人賽、團體賽及盟主賽，而台灣在上屆女子團體賽拿到金牌，也期許代表隊持續有好表現，得以突破上屆2金、1銀的成績單。（編輯：張芷瑄）1111026