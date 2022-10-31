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陳品捷從被帶領到幫忙照看 再打挑戰賽心情不同

2022/10/31 19:01（10/31 19:06 更新）
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中華職棒味全龍隊野手陳品捷（圖）算是陣中經驗豐富的球員，2018年效力富邦悍將隊時曾打過季後挑戰賽，今年再打季後挑戰賽，他直言：「心情完全不一樣」。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月31日
中華職棒味全龍隊野手陳品捷（圖）算是陣中經驗豐富的球員，2018年效力富邦悍將隊時曾打過季後挑戰賽，今年再打季後挑戰賽，他直言：「心情完全不一樣」。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月31日
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（中央社記者謝靜雯台中31日電）中職味全龍隊野手陳品捷身體狀況不是百分百，但教練團幫忙微調動作有成效，昨天季後挑戰賽第2戰單場敲3安；第2次打季後挑戰賽，陳品捷從被帶領到要幫忙照看隊友，心情大不同。

中華職棒味全龍隊31歲野手陳品捷，也算是陣中經驗豐富的球員，陳品捷2018年效力富邦悍將隊時也曾打過季後挑戰賽，今年再打季後挑戰賽，他直言：「心情完全不一樣」。

陳品捷指出，2018年時感覺是被帶領著，每天準備上場就好，今年要多注意球場上每個人發生了什麼事情，還有每個人的狀態，有發現狀況不對、就要適時提醒，大家互相幫忙照看。

陳品捷今年先是側腹肌拉傷，歸隊後8月又被觸身球打中、右邊肋骨斷裂，趕上季後挑戰賽前歸隊，陳品捷表示，肋骨部分已經不會痛了，但醫生提醒不要再被觸身球打到，「醫生說外殼好了，但裡面的密度還不知道。」

陳品捷表示，目前身體狀況不是百分百，肋骨傷勢不會痛了，但之前側腹肌拉傷的部分，還是不能太過量，過量的話會感到緊繃。

休息了比較長時間才歸隊，季後挑戰賽首戰打擊沒有發揮，昨天單場3安、手感不錯，他表示昨天賽前教練團有幫忙微調小動作，抓到不錯的感覺。

陳品捷享受打季後賽的氛圍，直言昨天主場比賽很多球迷進場，大家團結一起加油的感覺很棒，龍隊目前戰績1勝2敗、沒有退路，「還是一場一場來，贏下來再去想明天的比賽。」（編輯：卞金峰）1111031

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