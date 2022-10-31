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龍隊差臨門一腳挑戰賽止步 葉總解釋未換代打考量

2022/10/31 23:30（10/31 23:36 更新）
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中職味全龍隊季後挑戰賽31日以2比3吞敗止步，龍隊總教練葉君璋表示很可惜、差臨門一腳；31日比賽龍隊安打多但串聯不佳，劉時豪單場3次雙殺打，被問起換代打時間葉君璋也有考量。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月31日
中職味全龍隊季後挑戰賽31日以2比3吞敗止步，龍隊總教練葉君璋表示很可惜、差臨門一腳；31日比賽龍隊安打多但串聯不佳，劉時豪單場3次雙殺打，被問起換代打時間葉君璋也有考量。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月31日
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（中央社記者謝靜雯台中31日電）中職味全龍隊季後挑戰賽今天以2比3吞敗止步，龍隊總教練葉君璋表示很可惜、差臨門一腳；龍隊此役安打多但串聯不佳，劉時豪單場3次雙殺打，被問起換代打時間葉君璋也有考量。

中華職棒味全龍隊季後挑戰賽與中信兄弟交手，兄弟是下半季冠軍保送1勝，龍隊首戰吞敗後處於0勝2敗劣勢，昨天搶回1勝續命，今天比賽團隊敲出12支安打、比兄弟多，但僅靠著吉力吉撈．鞏冠7局2分砲拿下分數，終場以2比3吞敗、季後挑戰賽止步、無緣總冠軍賽。

龍隊捕手劉時豪4、6、8局上場打擊都敲出雙殺打，個人單場3次雙殺打為聯盟季後賽新紀錄，連3打席雙殺打也是季後賽聯盟紀錄。

龍隊總教練葉君璋賽後被問起換代打時機解釋，劉時豪的球棒控制能力在球隊中算是好的，蠻相信他的能力，但比賽結果很難講，確實也有考慮他的腳程比較慢，但以捕手的角色來說，領導投手的能力表現很好，打擊想給他一些空間，只是剛好結果比較差。

龍隊打一軍例行賽第2年就晉級季後挑戰賽，但季後挑戰賽止步、沒能晉級總冠軍賽，葉君璋表示很可惜差臨門一腳，球員表現沒話講，不管是投手、野手都表現很好，有些狀況難免，再強的球員都有可能會有狀況。

對於球員的表現，葉君璋表示，以現階段來說表現算非常好，接下來球員們要努力的方向蠻清楚的，經驗、細節上還需要加強，很多得分機會沒辦法得分，小細節如果可以做好，分數或許就可以拿下來。

結束今年賽季，葉君璋表示，接下來比較資深的球員先休息，剩下的有打季後賽的年輕球員預計11月6日開始秋訓。（編輯：林治平）1111031

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