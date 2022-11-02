季後賽第3戰李振昌勝投沒了 後援呂彥青奪勝

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）中職季後挑戰賽中信兄弟與味全龍第3戰，原由兄弟隊投手李振昌後援0.2局失1分，摘下勝投，聯盟今天更正，因李振昌投球時間短暫且成效不著，改由後援表現優異的呂彥青奪勝。

中信兄弟10月31日在主場台中洲際棒球場迎戰味全龍，7局上投手李振昌在2比0領先、二壘有人時登板，被龍隊吉力吉撈．鞏冠敲出2分砲，扳平比分。

7局下兄弟隊靠著江坤宇安打，送回超前分，李振昌8局上續投，被揮出2支安打、沒有解決任何打者，兄弟隊改派呂彥青登板救火，先三振吳東融，又讓劉時豪擊成雙殺打，化解失分危機。

兄弟隊最終以3比2險勝，順利晉級總冠軍賽，聯盟當時認定由後援0.2局失1分的李振昌拿下勝投，而呂彥青收下救援成功。

聯盟今天公告，依照紀錄特別規則，李振昌只投0.2局，且任內失1分，符合後援投手，「時間短暫且成效不著」，而接替投球的後援投手呂彥青投2局未失分，符合「充分且優異表現」的認定。

聯盟指出，呂彥青投球局數與任內領先的投手相較，多1局（含）以上且無失分，因此取消李振昌勝投和呂彥青救援成功，勝利投手更正為呂彥青。（編輯：張芷瑄）1111102