體育精英獎提名揭曉 許樂首度入圍最佳女運動員

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（中央社台北3日電）111年體育運動精英獎入圍名單今天出爐，聽障的田徑女將許樂首度入圍最佳女運動員，同時入圍最佳運動精神獎，與同樣入圍兩項的羽球好手周天成同為最大贏家。

許樂今年在巴西舉行的達福林匹克運動會中，以13秒91贏得女子百公尺跨欄金牌，另外以12秒31拿下百公尺銅牌，她還是女子百公尺跨欄的世界聽障紀錄保持者。

許樂曾經贏得109年精英獎最佳運動精神獎，今年不僅再度入圍最佳運動精神獎，還入圍最佳女運動員，將與拳擊林郁婷、撞球周婕妤、射箭彭家楙、雷千瑩與跆拳道羅嘉翎競逐。

今年最佳女運動員共有6人入圍，也是史上入圍人數最多的一次。

最佳男運動員部分，入圍的有羽球周天成、射箭湯智鈞、射擊楊昆弼與柔道楊勇緯4人，其中周天成曾於105年獲獎，楊勇緯則是去年得主，楊昆弼曾於108年入圍，湯智鈞則是去年入圍，今年是第2次。

最佳運動團隊入圍的是在世運會締造5連霸的女子拔河隊，以及世界盃反曲弓男子射箭代表隊。

最佳新秀運動員入圍部分，包括今年射箭世界盃光州站贏得女子個人賽銅牌的邱意晴、在世界中學生運動會男子體操拿下1金1銀的莊佳龍，以及世中運男子百十公尺跨欄摘金的謝元愷。

最佳運動精神獎除了許樂以外，還有同時入圍最佳男運動員的周天成，以及聽障網球選手林家文、抗癌的拳擊女將陳念琴。

入圍最佳教練獎的有拳擊曾自強、柔道劉文等與跆拳道劉聰達。（編輯：唐聲揚）1111103