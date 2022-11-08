總冠軍賽前2戰熄火 林立：盡快調整幫助球隊

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中華職棒樂天桃猿野手林立（中）例行賽拿下打擊3冠王，總冠軍賽前2戰卻熄火，林立8日表示，短期比賽必須盡快調整，有好的狀況才能幫助球隊，重返第1棒，盡力完成教練交付的任務。中央社記者張新偉攝 111年11月8日

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（中央社記者黃巧雯台中8日電）中華職棒樂天桃猿野手林立例行賽拿下打擊3冠王，總冠軍賽前2戰卻熄火，他今天說，短期比賽必須盡快調整，有好的狀況才能幫助球隊，回到開路先鋒，就盡力完成教練交付的任務。

林立本季例行賽出賽109場，敲出140支安打，貢獻83分打點，打擊率3成35，3項打擊數據都是全聯盟最佳，榮獲打擊3冠王的頭銜。

不過，林立總冠軍賽表現有落差，前2戰打擊手感冰冷，7打數無安打，今天第3戰移師台中洲際棒球場進行，林立從第2棒改打開路先鋒。

林立賽前接受媒體聯訪時表示，不管打擊表現的好或壞，都是結果，「比賽就是這樣，不是每次都可以打安打。」

他強調，面對短期比賽，會盡快調整，有好的狀況才能幫助球隊，今天重返第1棒，也會盡力做好自己該做的東西，「比賽有起有落，我要盡快調整狀況才是重點」。

儘管連2場打擊繳白卷，林立透露，第2場擊球感覺比第1場更好，「或許沒形成安打上壘，但我覺得這都是過程，我還是要把球擊好，才會形成安打」。（編輯：謝雅竹）1111108