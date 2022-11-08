總冠軍賽3勝0敗100%奪冠 林威助：壓力更大

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（中央社記者黃巧雯台中8日電）中華職棒中信兄弟今天總冠軍賽第3戰以7比2擊退樂天桃猿，系列賽3勝0敗，聯盟統計，以往奪冠機率100%，兄弟隊教頭林威助坦言，現在壓力更大，但會提醒球員要4勝才能奪冠。

中信兄弟總冠軍賽帶著2連勝回到主場台中洲際棒球場，今天第3戰以7比2力退桃猿隊，收下3連勝，兄弟隊總冠軍賽跨季7連勝，也追平兄弟象（中信兄弟前身）在2001至2003年締造的7連勝隊史與聯盟紀錄。

帶兵的林威助執教總冠軍賽7連勝，也追上兄弟象教頭林易增，並列史上最多。

談到今天第3戰第5局4分大局，林威助賽後接受媒體聯訪時表示，打線近期都有串連，加上洋砲福來喜（Francisco Pena）長打，單局4分是關鍵。

談到7連勝追平紀錄，距離2連霸也差一步，林威助平常心看待，他強調，球隊贏球比較重要，會提醒球員要4勝才能拿到總冠軍，明天第4戰要搶下勝利。

根據聯盟統計，以往在總冠軍賽取得3勝0敗的球隊，奪冠機率100%，林威助坦言，現在壓力更大，要繼續加油。（編輯：唐聲揚）1111108