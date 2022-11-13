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世界盃5人制棒球賽台灣奪銅寫紀錄 各級選手今年都拿牌
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世界盃5人制棒球賽台灣奪銅寫紀錄 各級選手今年都拿牌[影]

2022/11/13 11:51（11/13 12:33 更新）
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世界盃5人制棒球賽在墨西哥舉行，台灣代表隊（圖）13日與委內瑞拉季軍戰交手，台灣隊連拿2戰、以2比0拿下歷史性的季軍。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11月13日
世界盃5人制棒球賽在墨西哥舉行，台灣代表隊（圖）13日與委內瑞拉季軍戰交手，台灣隊連拿2戰、以2比0拿下歷史性的季軍。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11月13日
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（中央社記者謝靜雯台北13日電）首屆世界盃5人制棒球賽台灣代表隊今天與委內瑞拉季軍戰交手，台灣隊連拿2戰、以2比0拿下歷史性的季軍，成為今年在世界盃各級賽事都拿下前3名的唯一隊伍。

5人制棒球賽台灣代表隊由總教練郭勇志領軍，先在8月首屆亞洲盃5人制棒球賽冠軍戰擊敗日本、奪冠寫下歷史，也取得世界盃參賽門票。

世界盃5人制棒球賽在墨西哥舉行，台灣代表隊預賽戰績4勝1敗，以分組第2名晉級超級循環賽複賽，複賽首戰擊敗地主墨西哥，但接著與日本鏖戰3戰輸球、無緣冠軍戰，今天稍早複賽最後一戰以0比2不敵古巴，僅能與委內瑞拉爭最佳季軍。

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台灣隊預賽唯一一敗就是輸給委內瑞拉，今天交手展現搶勝企圖，3戰2勝制比賽，依序以9比2、2比0拿下，終場以2比0順利拿下季軍，也寫下歷史。古巴在冠軍戰以2比0擊敗日本，拿下冠軍。

台灣今年在國際賽戰績亮眼，U12世界盃拿下季軍、U15世界盃也拿下季軍，U18世界盃冠軍戰不敵美國、拿下亞軍，10月底U23世界盃也拿下季軍、為隊史最佳成績，今天再於世界盃5人制棒球賽寫下紀錄。（編輯：管中維）1111113

影片來源：WBSC
首屆世界盃5人制棒球賽台灣代表隊13日與委內瑞拉季軍戰交手，台灣隊連拿2戰、以2比0拿下歷史性的季軍。圖為比賽畫面。（WBSC提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11月13日
首屆世界盃5人制棒球賽台灣代表隊13日與委內瑞拉季軍戰交手，台灣隊連拿2戰、以2比0拿下歷史性的季軍。圖為比賽畫面。（WBSC提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11月13日
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