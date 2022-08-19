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首屆亞洲盃5人制棒球賽 台灣擊敗日本奪冠[影]

2022/8/19 15:12（8/19 15:39 更新）
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台灣代表隊拿下首屆亞洲盃5人制棒球賽冠軍，並取得年底世界盃參賽資格。（圖取自facebook.com/CTbaseballteam）
台灣代表隊拿下首屆亞洲盃5人制棒球賽冠軍，並取得年底世界盃參賽資格。（圖取自facebook.com/CTbaseballteam）
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（中央社記者謝靜雯台北19日電）亞洲盃5人制棒球賽，台灣代表隊在3戰2勝制冠軍賽首戰吞敗、展現韌性連拿2勝，以2比1擊敗日本隊，拿下首屆亞洲盃5人制棒球賽冠軍寫下歷史，並取得年底世界盃參賽資格。

2022年亞洲盃5人制棒球賽（Baseball 5）在馬來西亞吉隆坡舉行，台灣代表隊由總教練郭勇志領軍。5人制棒球賽起源於中南美洲，為街頭運動，不需要球棒、手套，只要一顆球就可以比賽、節奏明快，標榜隨處皆可玩。

首屆亞洲盃賽事總計9支球隊參賽，台灣代表隊戰績亮眼、直闖4強，4強與冠軍賽皆採3戰2勝制，台灣隊4強與香港隊交手，以7比1、11比1連拿2勝，2比0拿勝晉級冠軍賽。

冠軍賽碰上勁敵日本，首戰日本隊2局上先拿2分、比賽後半段追加1分，台灣隊直到5局下才拿下2分、追分不及，以2比3吞敗。

冠軍賽第2戰，日本隊1局上先馳得點，台灣隊1局下追回3分、翻轉戰局，2局兩隊各得1分，台灣隊比賽後半段穩守，以4比2拿勝，1比1扳平戰況。

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冠軍賽決勝第3戰，日本隊1局上先拿4分，台灣隊展現韌性，1局下先追2分，2局下一口氣攻下8分、奠定勝基，日本隊3、４局各拿2分，台灣隊4局下追加2分保險分，台灣隊5局上僅再多掉1分，以12比9拿下第3戰，最終以2比1順利抱回首屆亞洲盃5人制棒球冠軍。

台灣拿下冠軍、日本拿下亞軍，季軍為韓國，亞洲盃前3名球隊取得預計11月在墨西哥舉行的世界盃5人制棒球賽門票。（編輯：吳協昌）1110819

影片來源：WBSC
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