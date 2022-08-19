威廉波特少棒賽首戰 福林國小旗開得勝

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台北市福林國小少棒隊18日在第75屆世界少棒聯盟少棒賽首度出賽，2比0擊敗歐非區代表隊，賽後教練及選手向觀眾致意。中央社記者尹俊傑威廉波特攝 111年8月19日

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（中央社記者尹俊傑威廉波特18日專電）台北市福林國小少棒隊今天在美國威廉波特首戰告捷，2比0擊敗歐非區代表隊，李芳模等5名投手接力差點投出無安打比賽，直到最後一個出局數才讓對手安打開張。

世界少棒聯盟（LLB）少棒賽17日在賓州威廉波特（Williamsport）開打，取得亞太區代表權的福林國小18日首度出賽，迎戰代表歐非區的義大利艾米利羅馬那隊（Emilia Romagna）。除家長外，現場還湧進來自鄰近各州的僑胞，為台灣小將加油打氣。

福林1局上先聲奪人，前兩棒廖芫豎、曾乙喆安打上壘後，前職棒選手沈鈺傑之子沈立宸揮出一支中間方向強勁滾地安打，送回廖芫豎，替球隊打回首分。

4局上兩人出局後，廖芫豎與曾乙喆再度串連，以連兩支二壘安打替球隊再攻下一分。

投球方面，先發的李芳模及中繼的蕭兆勛、王元甫、廖芫豎完全封鎖對方打線，無安打比賽近在眼前。6局下兩人出局，福林教練團決定換投，交給沈立宸解決最後一名打者，結果被敲穿出三游防線的滾地安打。

但沈立宸穩住陣腳，順利拿到最後一個出局數，替球隊守住勝利。福林晉級後，下一戰是22日面對加勒比海區、巴拿馬區的勝隊。

福林總教練章子健賽後受訪時說，初次到威廉波特比賽，原本就設定要讓陣中投手盡可能都登板，適應投手丘。沈立宸後續比賽需要上場投球，此役尾聲正好有登板機會，所以他決定換投，沒有刻意追求接力無安打比賽。

打回首分的沈立宸表示，首局兩名隊友先上壘，他當時的打擊心態是先把一名跑者送回本壘，讓球隊先馳得點，減輕隊上投手的壓力。

這場比賽過程波折，曾3度因天候因素暫停。前兩次是附近地區出現閃電，最後一次則是因雨延遲約一小時，所幸沒有打斷福林小將奪勝氣勢。

章子健表示，在台灣從未遇過比賽因天候緣故中斷3次，這次遇到除了讓選手休息，也只能盡量保持好熱身狀態。

前兩年LLB少棒賽都受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，取消或縮小舉辦。今年邁入第75屆，參賽隊伍首度擴增至20支，台灣球隊時隔7年再度出現在威廉波特賽場上。

章子健說，來到威廉波特，他有種「哇」的感覺。歷經COVID-19疫情，福林有機會代表台灣、亞太區到威廉波特比賽，他感到很榮幸，「很高興能跟大家在這裡見面」。（編輯：郭中翰）1110819

大批僑胞在看台上舉國旗及標語替台灣小將加油打氣。中央社記者尹俊傑威廉波特攝 111年8月19日

開路先鋒廖芫豎首局在隊友安打護送下跑回本壘。中央社記者尹俊傑威廉波特攝 111年8月19日