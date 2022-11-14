宋家豪日文與永田颯太郎聊天 勉勵養成也是等待

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台體大日籍球員永田颯太郎（左）14日出席大專棒球聯賽記者會，與樂天金鷲隊學長宋家豪（右）首度碰面，2人用日文聊天，宋家豪表示，育成球員本來就很辛苦，勉勵「養成也是一種等待」。中央社記者謝靜雯攝 111年11月14日

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）台體大日籍球員永田颯太郎今天出席大專棒球聯賽記者會，與樂天金鷲隊學長宋家豪首度碰面，宋家豪用日文與永田颯太郎聊天，宋家豪旅日生涯也是從育成出發，勉勵「養成也是一種等待」。

台體大棒球隊球員永田颯太郎今年在日職育成選秀會獲得樂天金鷲隊指名，旅日樂天隊台灣好手宋家豪今天出席大專棒球聯賽記者會受訪時提到，過去沒有注意過這個球員，選秀會當天很多人傳訊息給他才知道。

永田颯太郎和宋家豪記者會中首度碰面，永田颯太郎笑說看到學長很緊張。宋家豪則是展現學長風範，馬上用日文跟永田颯太郎聊天，問他回日本的時程規劃。

宋家豪2016年與日職簽約時也是從育成球員出發，2017年轉正式球員。宋家豪表示，永田颯太郎走的路跟自己很像，育成球員本來就很辛苦，只能想辦法在現有的比賽中拿出最好的表現，「養成也是一種等待，需要一些時間，不可能馬上拿到最好的成績」。

宋家豪也勉勵永田颯太郎，把每一個流程做好，習慣職業的節奏後就可以銜接一軍的強度，樂天隊是一支年輕的球隊，球隊內的分工也很細，想辦法把自己特長展現出來就好。

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永田颯太郎記者會上也有上台分享，提到自己剛開始來台灣無論語言、球技上都不是很好，透過寫筆記慢慢進步。接下來將返回日本展開職業生涯，他也感性表示會最懷念台灣的「人」，「他們是我一生的寶藏」。

永田颯太郎表示，目前還是維持跟之前一樣的訓練，沒有太大的差異，到了新環境會先自己看一看，有問題再請教學長，預計17日返日簽約，12月回台上課，12月底再回日本，明年1月報到練球。（編輯：張雅淨）1111114