李哲輝楊博軒不敵中國組合 澳洲羽賽4強止步

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（中央社記者龍柏安台北19日電）台灣羽球男雙組合李哲輝、楊博軒今天在決勝局錯過2個賽末點，終場以21比12、21比23、22比24惜敗中國組合劉雨辰、歐烜屹，在澳洲羽球公開賽4強止步。

2022澳洲羽球公開賽在雪梨舉行，今天進行各組4強對決，台灣除男雙李哲輝、楊博軒登場外，還有女雙的李佳馨與鄧淳薫，可惜2人也以15比21、17比21同樣輸給世界排名第10的中國組合張殊賢與鄭雨。

世界排名14的劉雨辰、歐烜屹，昨天在8強以直落二淘汰東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟、李洋，也粉碎台灣組合4強會師的希望，可惜今天登場的李哲輝與楊博軒，沒能替自家兄弟報仇，全場歷經63分鐘激戰，依舊敗下陣來。

目前世界排名32的李哲輝與楊博軒，過去未曾和劉雨辰與歐烜屹交過手，今天開局兩人狀態火燙，在11比11平手之際，台灣組合拉出10比1強攻，先以21比12輕鬆拿下。

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次局戰況陷入膠著，局中台灣組合雖一度以8比13落後，不過兩人靠著一波6比1攻勢追平，接下來雙方一路緊咬，李哲輝與楊博軒雖化解2個局點，最後仍以21比23棄守。

決勝局雙方依舊打得難分難捨，兩組人馬鏖戰至局末，李哲輝、楊博軒率先以20比19取得「聽牌」優勢，無奈台灣組合兩度握有賽末點卻始終沒有拿下，反讓對手以24比22完成逆轉，也讓李哲輝與楊博軒含恨出局。（編輯：張芷瑄）1111119