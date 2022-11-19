霍華德喊話安東尼、湯瑪斯 台灣很好一起來吧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

T1聯盟桃園永豐雲豹隊19日在國立體育大學綜合體育館舉行主場開幕戰，這也是洋將霍華德（Dwight Howard）（中）披上雲豹戰袍後首戰，他全場轟下38分、25籃板與9助攻與4阻攻的全能數據，率隊逆轉擊敗新北中信特攻隊。中央社記者吳家昇攝 111年11月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北19日電）今天首度披上T1桃園永豐雲豹戰袍亮相的超級球星霍華德，似乎並不介意扮演說客角色，當被問到是否會推薦更多NBA的球星來台灣打球，他喊話：「Come on（來吧）。」

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹今天在國立體育大學綜合體育館舉行主場開幕戰，這也是霍華德（Dwight Howard）披上雲豹戰袍後的首戰，他全場轟下38分、25籃板與9助攻與4阻攻的全能數據，率隊120比115逆轉擊敗新北中信特攻。

霍華德加盟雲豹後，不僅成功拉抬T1人氣，也帶來更多話題，台南台鋼獵鷹與台中太陽也都表態希望爭取NBA頂級球星來台，人選則包括「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）與「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）等。

今天比賽結束後，霍華德被問到會不會建議這些球星一起來台灣打球，他表示，這當然是好事，「這些人若能來台灣，就可以帶動這個聯盟的強度提升。」

霍華德並強調，從他下飛機的那一刻起到現場，台灣的一切都讓他覺得非常棒，因為無論是這裡的球迷還是文化都很棒，「能在這裡打球，是我的榮幸。」

霍華德表示，過去這些NBA球星，大家只能透過電視欣賞這些球員的球技與風采，如果這些人也都願意來台，球迷就能親眼見證他們的實力。

至於去年曾入選NBA 75大球星的安東尼是T1球團點名網羅的人選之一，霍華德則認為，安東尼擁有一個璀璨的籃球生涯，如果他願意來台灣，肯定也會覺得很開心。（編輯：吳協昌）1111119

T1聯盟桃園永豐雲豹隊超級洋將霍華德（黑衣）19日在台首秀，迎戰新北中信特攻隊，繳出38分、25籃板、9助攻與4阻攻的超華麗數據，率隊在延長賽逆轉奪勝。圖為霍華德霸氣灌籃得分。中央社記者吳家昇攝 111年11月19日

T1聯盟桃園永豐雲豹隊19日在主場國立體大綜合體育館進行主場開幕戰，陣中超級洋將霍華德（右）與新北中信特攻曾文鼎（左）場上爭搶籃板球，兩隊一路打進延長賽，終場由雲豹以117比113逆轉奪勝。中央社記者吳家昇攝 111年11月19日

眾所期待的「魔獸」霍華德（中）19日首秀沒讓球迷失望，全場繳出38分、25籃板、9助攻與4阻攻的超華麗數據，此外他光在第4節就轟下18分，包括一次背框轉身後直接雙手爆扣，還飆進2顆三分球，讓現場球迷High到最高點。圖為霍華德賽前帥氣進場。中央社記者吳家昇攝 111年11月19日