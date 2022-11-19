霍華德亮相演出聯盟最大逆轉秀 全場高喊MVP

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（中央社記者龍柏安台北19日電）滿場1萬5000名球迷不斷高喊著MVP口號，T1桃園永豐雲豹洋將「魔獸」霍華德的數據說明了一切，他率隊歷經延長賽以120比115擊敗新北中信特攻，寫下聯盟最大逆轉秀。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹今天在主場國立體大綜合體育館，迎戰強敵新北中信特攻，這也是台灣籃壇史上最大咖洋將霍華德（Dwight Howard）披上雲豹戰袍後的首秀，他全場繳出38分、25籃板與9助攻，並克服全場最多25分落後，率隊完成最大的逆轉勝。

聯盟過去最大的逆轉勝，是今年3月6日台灣啤酒英熊出戰雲豹，當時英熊成功克服24分落後逆轉，也是聯盟過去的單場最高紀錄。

比賽結束後，霍華德表示，這是他相隔很久後的第1場比賽，他很感謝總教練劉嘉發給他很大的空間，讓他去打他想打的籃球，全場保持侵略性，隊友都很相信他，「我也信任他們。」

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霍華德在T1首秀，不僅吸引滿場球迷進場觀賽，球迷也熱情高喊MVP口號，賽後霍華德強調，他非常感謝台灣的球迷如此熱情，「尤其是我的第1場比賽，就有這麼多人為我歡呼，這對我意義重大。」

霍華德透露，他第1次來台灣是2005年，儘管如今已相隔17年，沒想到現在仍有這麼多的台灣球迷喜愛他，也歡迎他回來，讓他深受感動，「而我回饋大家的最好方式，就是幫助球隊拿下勝利。」（編輯：屈享平）1111119