T1霍華德首秀繳準大三元 雲豹延長賽逆轉特攻拿本季首勝

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（中央社記者龍柏安台北19日電）眾所期待的「魔獸」霍華德首秀沒讓球迷失望，他展現全能身手繳出準大三元成績單，克服最多25分落後，主場率T1桃園永豐雲豹延長賽以120比115擊敗新北中信特攻。



台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹，季前宣布簽下生涯共8度入選NBA美國職籃明星賽的超級球星霍華德（Dwight Howard），今天雲豹在國立體育大學綜合體育館，舉行主場開幕戰，全場湧進超過1萬5000名球迷進場觀戰。



霍華德今天繳出38分、25籃板、9助攻與4阻攻的超華麗數據，此外他光在第4節就轟下18分，包括一次背框轉身後直接雙手爆扣，還飆進2顆三分球，讓現場球迷High到最高點。



開賽霍華德沒有急於強攻，直到第1節最後1分34秒，才靠著切入後左手高拋上籃得分才首度開張，而他也展現在NBA拿下2座年度阻攻王本色，首節就送出兩次麻辣鍋。



雲豹在首節尾聲至第2節進攻失靈，加上特攻王牌「黑豹」阿巴西火力放送，第3節初最多取得25分領先，沒想到雲豹在第4節展開絕地大反攻，在比賽結束前最後16秒成功將比數追平。



特攻原還擁有最後一擊機會，霍華德則徹底粉碎對手的希望，他連續賞了特攻後衛林韋翰與曾文鼎火鍋，也如願把戰線拖進延長賽。



第4節火力噴發的霍華德，延長賽也與隊友搭配上演空中接力灌籃，加上本土前鋒羅振峰在下半場與延長賽就挹注26分，土洋兩大主力聯手在主場拿下本季首勝。（編輯：吳協昌）1111119

T1桃園永豐雲豹隊19日在主場對上新北中信特攻隊，雲豹超級洋將霍華德（圖），帶領隊伍打入延長賽，終場以120比115逆轉拿勝，霍華德在外線屢建奇功。中央社記者吳家昇攝 111年11月19日

T1桃園永豐雲豹隊19日在主場迎戰新北中信特攻隊，雲豹球星霍華德（前），展現全能身手繳出準大三元成績單，克服最多25分落後率領球隊逆轉奪勝。圖為霍華德在第4節結束後對球迷們豎起食指。中央社記者吳家昇攝 111年11月19日

眾所期待的「魔獸」霍華德（前右）首秀沒讓球迷失望，克服球隊最多25分落後，19日在主場率T1桃園永豐雲豹於延長賽以120比115拿勝。圖為霍華德在第4節鐘聲響起前阻止新北中信特攻隊曾文鼎（前左）進攻。中央社記者吳家昇攝 111年11月19日

T1聯盟桃園永豐雲豹隊19日在主場國立體大綜合體育館進行主場開幕戰，陣中超級洋將霍華德（右）與新北中信特攻曾文鼎（左）場上爭搶籃板球，兩隊一路打進延長賽，終場由雲豹以117比113逆轉奪勝。中央社記者吳家昇攝 111年11月19日

T1聯盟桃園永豐雲豹隊超級洋將霍華德（Dwight Howard）（左2）19日在主場首秀，於正規賽結束前連續兩記火鍋擋住新北中信特攻隊反撲，從一度落後逾20分逆轉，助隊在延長賽擊敗特攻，拿下本季首勝。中央社記者吳家昇攝 111年11月19日

T1聯盟桃園永豐雲豹隊19日在主場國立體大綜合體育館進行主場開幕戰，陣中球星霍華德（Dwight Howard）（黑衣）初次在台登場，上籃得分，終場助隊成功逆轉奪勝。中央社記者吳家昇攝 111年11月19日

T1聯盟桃園永豐雲豹隊19日進行主場開幕戰，雲豹陣中洋將「魔獸」霍華德（右）初亮相成各界關注焦點，首節場上一度遭特攻陣中林秉聖（左）抄球。中央社記者吳家昇攝 111年11月19日

生涯8度入選NBA明星賽的超級球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（前右）19日披上T1聯盟桃園永豐雲豹隊戰袍在台首秀，迎戰新北中信特攻隊，首節突破防守，成功上籃得分。中央社記者吳家昇攝 111年11月19日

T1聯盟桃園永豐雲豹主場國立體大綜合體育館本季開幕戰19日下午開打，雲豹陣中「魔獸」霍華德（左2）在台首秀引關注，首節雙方球員一度發生衝突，霍華德加入勸架。中央社記者吳家昇攝 111年11月19日