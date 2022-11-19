魔獸霍華德首秀搶盡鋒頭 阿巴西51分成配角

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眾所期待的「魔獸」霍華德（前右）首秀沒讓球迷失望，克服球隊最多25分落後，19日在主場率T1桃園永豐雲豹於延長賽以120比115拿勝。圖為霍華德在第4節鐘聲響起前阻止新北中信特攻隊曾文鼎（前左）進攻。中央社記者吳家昇攝 111年11月19日

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（中央社記者龍柏安台北19日電）T1新北中信特攻阿巴西今天攻下本季聯盟最高的51分，但鋒頭全被「魔獸」霍華德搶走，不過阿巴西淡淡的說，並不是因為霍華德才激發他的得分慾望。

阿巴西今天手感極佳，上半場就攻下33分，全場狂轟51分，只差一分就可以追平他個人在上季寫下的52分紀錄，但賽後卻淪為配角。阿巴西強調，並沒因對手是霍華德，所以激發他的得分慾望，而是隊友看他狀況不錯，一直幫他創造機會，也把球傳給他。

特攻今天浪費全場最多25分領先，遭「魔獸」霍華德（Dwight Howard）領軍的桃園永豐雲豹以120比115逆轉，霍華德在第4節獨拿18分，特攻中鋒曾文鼎說：「他（霍華德）認真打，沒人守得住。」

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹今天在國立體育大學綜合體育館舉行主場開幕戰，這也是霍華德（Dwight Howard）披上雲豹戰袍後的首戰，他全場轟下38分、25籃板與9助攻與4阻攻的全能數據，率隊逆轉擊敗新北中信特攻。

特攻老牌中鋒曾文鼎，曾在CBA碰過不少頂級洋將，不過他承認，霍華德是他交手過的球員當中，「新境界的選手，沒碰過力量和速度像他這麼好的球員，一對一的防守真的沒輒。」

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曾文鼎透露，剛開賽霍華德顯然沒有認真打，「第1節他根本沒什麼在用力，第2節開始，他的身體強度，速度都有提升上來。」而到第4節霍華德火力全開，曾文鼎也說：「應該他比較想要認真打了。」

特攻總教練李逸驊也承認：「NBA就是NBA，身體的衝撞就是不一樣。」他遺憾表示，今天上半場球隊做得很好，很可惜自家洋將艾德（Edgaras Zelionis）受傷後，少了一名可箝制霍華德的球員，加上緊要關頭罰球又失準，他們必須克服這些問題，繼續往前走。（編輯：吳協昌）1111119