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兄弟拿總冠軍媽媽很開心 林威助：她跟我擊掌

2022/11/20 12:47
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（中央社記者謝靜雯台中20日電）中華職棒中信兄弟隊今年完成2連霸，兄弟總教練林威助的媽媽在季後賽前車禍，拿下總冠軍時講起媽媽哽咽落淚。林威助今天說，得到總冠軍，媽媽很開心，「她開心跟我擊掌」。

中華職棒中信兄弟今年從季後挑戰賽開始打，打入總冠軍賽後以直落4擊敗樂天桃猿隊、完成2連霸，拋下封王彩帶後林威助受訪透露，媽媽挑戰賽前出車禍，手術了好多次。林威助受訪時一度哽咽說不出話來。

兄弟今天在台中舉行封王遊行。被問起媽媽的狀況，林威助表示，手術蠻順利的，就等骨頭復原，拿下總冠軍，媽媽非常開心，她在病房內不太敢看電視，得到總冠軍後去看她，「她開心跟我擊掌」。

談起季後規劃，林威助表示，去年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，沒有辦法安排封王出國旅遊，今年如果疫情緩和，大家應該蠻想去的，可以出國散心。

至於個人規劃，林威助表示，會先照顧媽媽，有機會的話，會去日本處理一些事情，疫情爆發之後大概2、3年沒有去日本了。（編輯：管中維）1111120

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