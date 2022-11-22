鄭凱文手肘骨刺清創手術順利 趕上開季應沒問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北22日電）中華職棒中信兄弟隊投手鄭凱文今天完成手肘骨刺清創手術，總教練林威助也有到醫院關心狀況，林威助表示，距離開季還有約4個月時間，鄭凱文趕上開季應該沒有問題。

中職中信兄弟隊投手鄭凱文20日封王遊行後受訪表示，手肘骨刺問題影響，造成本季出賽間距拉比較長，經過2、3家醫院檢查後，8月狀況變得更嚴重了，到了10月不僅影響投球，連日常的拿重物等動作都會受到影響，評估過後季後需要動刀。

鄭凱文多次表示，因為自己的狀況對球隊和教練團覺得很不好意思，造成教練團投手戰力調動上的困擾，教練團給予很大的空間，除了充足的時間休息，休息區備妥熱敷墊不讓手臂在比賽過程中冷卻下來，一路撐完總冠軍賽。

鄭凱文右手肘第3度動刀，今天手術順利完成，總教練林威助也有到醫院探視，林威助表示，感謝醫師周文毅，也提到距離明年中職球季開打還有約4個月左右的時間，會持續觀察鄭凱文的復健狀況，「趕上開季應該沒有問題，但也不會太勉強，一切以凱文恢復狀況為主。」（編輯：張雅淨）1111122