林逸翔關鍵二壘打 大專聯賽國體首戰勝東大

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）大專棒球聯賽（公開一級）預賽今天開打，上屆冠亞軍首戰就碰頭，沙子宸先發5局3責失分，林逸翔敲出追平比數二壘打，國體靠著滾地球跑回致勝分，終場以7比6擊退台東大學。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽今天在台東開打，上屆冠軍國立體大今天與上屆亞軍台東大學交手打得激烈，國體派出陣中潛力好手沙子宸先發，沙子宸前兩局都有狀況，加上隊友守備失誤掉分。

沙子宸3、4局沒有多掉分數，5局被台東大學U23世界盃國手王騰玉敲出二壘打，2人出局後再被敲出安打再掉1分。

沙子宸今天總計投5局被敲5支安打，投出6次三振、2次死四球保送，失掉5分（3分責失分），5局投完兩隊5比5平手時退場。

台東大學7局靠著保送，國體接連2次守備失誤跑回超前分，國體8局攻勢再起，靠著林威志內野安打、野手選擇、失誤、林逸翔關鍵二壘打幫助球隊扳平比數，再靠著故意四壞保送、滾地球跑回致勝分。

國體後援投手盧冠宇投4局僅被敲出1支安打，投出1次保送、失掉1分沒責失分，幫助球隊穩守，也拿下勝投。

國體總教練邱俊文賽後笑說，「第一場比賽就很刺激」，但認為沙子宸今天投得沒有不好，被打安打的都是變化球。

沙子宸對今天的表現則不是很滿意、自評60分，也提到今天球的品質沒有很好，球質不佳、位置也投得不好，才會造成較多的危機，沒辦法好好守下來。

邱俊文表示，上屆奪冠班底有不少人離隊進到職棒，多少影響戰力，此屆比較多1年級的新兵，需要從預賽開始慢慢修正缺失、累積經驗，了解比賽的節奏和局面。（編輯：張雅淨）1111122