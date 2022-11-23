MLB東山再起獎 魏蘭德、普侯斯獲得

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約22日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB今天公布東山再起獎得主，美聯由傷癒復出就奪下賽揚獎的強投魏蘭德拿下，國聯則由退休前最後一季屢屢繳出亮眼成績，達到生涯700轟里程碑的普侯斯獲得。

魏蘭德（Justin Verlander）是休士頓太空人隊史首名拿下這個獎項的球員；普侯斯（Albert Pujols）則是繼2009年的卡本特（Chris Carpenter）、2011年的柏克曼（Lance Berkman）後，聖路易紅雀隊史第3人。

因為接受俗稱「湯米約翰手術」（Tommy John surgery）的手肘韌帶置換手術，39歲的魏蘭德在2020年僅投6局，2021年整季報銷。他今年傷癒復出拿下18勝4敗、防禦率1.75的佳績，成為新科賽揚獎得主。

42歲的普侯斯本季直到開幕日前10天才和紅雀簽下合約，開始他生涯第22個，也是最後一個球季。

普侯斯下半季表現亮眼，揮出18支全壘打，達到生涯700轟里程碑，是史上第4人。前3位有此成就的，分別是生涯共打出762支全壘打的邦茲（Barry Bonds）、755轟的漢克阿倫（Hank Aaron）及生涯714支全壘打的貝比魯斯（Babe Ruth）。而在明星賽之後，全壘打產量超過普侯斯的，就只有美聯年度最有價值球員（MVP）賈吉（Aaron Judge），他在下半季共揮出29支全壘打。

普侯斯今年打出24支全壘打，是繼他2016年31轟後擊出最多全壘打的一季。

除了這座東山再起獎，普侯斯生涯還有一大串的得獎紀錄，當中包括2001年國聯年度最佳新秀、3度獲選年度MVP、6次拿下銀棒獎、兩座金手套獎，也在2003年拿下國聯打擊王。他生涯11次入選明星賽，手中握有兩枚世界大賽冠軍戒指。

魏蘭德得獎史也很精彩，曾在2006年拿下美聯新人王，2011年成為美聯投手3冠王並贏得年度MVP，生涯3次拿下賽揚獎，曾9度入選明星賽，有兩枚世界大賽冠軍戒。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1111123