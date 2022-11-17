魏蘭德3度奪下賽揚獎 艾坎塔拉稱霸國聯

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（中央社紐約16日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB今天公布賽揚獎得主，美聯由太空人魏蘭德（Justin Verlander）生涯第3度獲獎，國聯得主則是馬林魚的艾坎塔拉（Sandy Alcantara），兩人都是全票獲選。

休士頓太空人右投魏蘭德擊敗芝加哥白襪右投賽斯（Dylan Cease）、多倫多藍鳥右投馬諾亞（Alek Manoah）等人，奪得本季美國聯盟賽揚獎。

魏蘭德2011年在底特律老虎和2019年在太空人時，都曾拿下賽揚獎，他因為接受俗稱「湯米約翰手術」（Tommy John surgery）的手肘韌帶置換手術，2020年只投6局，2021年更是整季報銷。

今年魏蘭德強勢回歸，出賽28場投175局，賞給對手185次三振、只有29個保送，被擊出12支全壘打在內的116支安打，丟掉43分中有34分自責分，戰績18勝4敗、防禦率僅1.75。

過去僅10人拿過3次以上的賽揚獎，其中以7度獲獎的「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）最多，「巨怪」強生（Randy Johnson）5次得獎次之，卡爾頓（Steve Carlton）和「瘋狗」麥達克斯（Greg Maddux）都曾4度獲得肯定，另外包括薛哲（Max Scherzer）、馬丁尼茲（Pedro Martinez）、柯蕭（Clayton Kershaw）、柯法克斯（Sandy Koufax）、巴默（Jim Palmer）、西佛（Tom Seaver）都拿過3次賽揚獎。

國家聯盟方面，邁阿密馬林魚右投艾坎塔拉擊敗亞特蘭大勇士左投佛里特（Max Fried）、洛杉磯道奇左投尤瑞亞斯（Julio Urias）等人，拿下殊榮。

艾坎塔拉是馬林魚隊史首位賽揚獎得主，本季他出賽32場、投了228.2局，賞給對手207次三振、僅有50個保送，被擊出16支全壘打在內的174支安打，丟掉67分中有58分是自責分，戰績14勝9敗、防禦率2.28。

本季艾坎塔拉有14場比賽至少投8局，當中有6場比賽完投9局，投球局數多，但仍十分有壓制力，本季他的防禦率、預期防禦率、三振、優質先發在國聯都排名前5。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1111117