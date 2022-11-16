大都會休瓦特獲MLB最佳總教練 率4支球隊都奪獎寫紀錄

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（中央社紐約15日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB今天揭曉年度最佳總教練，美國聯盟由克里夫蘭守護者的法蘭科納第3度獲獎，國家聯盟則由紐約大都會休瓦特生涯第4度贏得殊榮。

美聯方面，經過美國棒球作家協會（Baseball Writers Association of America）30人票選，法蘭科納（Terry Francona）以17張第一名選票和9張第二名選票獲得112分，讓率隊拿下美聯中區冠軍的他，在過去10季第3度贏得肯定。

巴爾的摩金鶯總教練海德（Brandon Hyde）以9張第一名選票和79分居次。西雅圖水手的塞維斯（Scott Servais）拿下1張第一名選票、8張第二名選票和14張第三名選票排第3。

國聯方面的競爭則要激烈得多。休瓦特（Buck Showalter）從30張選票中以8張第一名選票、10張第二名選票得到77分；洛杉磯道奇的羅伯茲（Dave Roberts）同樣有8張第一名選票，但只有4張第二名選票，最後以57分居次。

休瓦特今天脫穎而出，成為史上第3個4度贏得年度最佳總教練的人，也是第一個分別在4支球隊都拿獎的總教練，包括1994年紐約洋基、2004年德州遊騎兵、2014年巴爾的摩金鶯，以及這次的大都會。

除了他，只有名人堂的柯克斯（Bobby Cox）和拉魯沙（Tony La Russa）曾4度拿過年度最佳教練獎。

美聯社報導，休瓦特拿下40年來的第4座年度最佳總教練獎後表示，現在的棒球有別於過去，「但很多方面來說，棒球依舊是棒球」。

休瓦特率大都會在例行賽取得101勝，為隊史歷來次佳戰績，比2021年多了24勝。大都會本季是國聯東區排名第2的隊伍，僅次於亞特蘭大勇士。

而今天贏得美聯年度最佳教練獎的法蘭科納，過去在擔任波士頓紅襪總教練期間，曾率隊兩度贏得世界大賽冠軍；今年是他在守護者執教鞭的第10個年頭，或許也是他表現最出色的一年。

身為MLB最年輕的隊伍，守護者9月時跌破眾人眼鏡，超車芝加哥白襪贏得美聯中區冠軍，接著在外卡戰橫掃坦帕灣光芒，最後在美聯分區系列賽以2勝3敗不敵紐約洋基。

法蘭科納曾因健康因素於2020、2021年離開球隊，2022年則與球隊拚完整季。63歲的他表示，球隊本賽季有17名球員是首次征戰大聯盟，年輕的球隊讓他再度充滿活力。

他2023年有意繼續回歸當總教練，但法蘭科納和守護者有開放協議，允許他在有需要時退至一旁。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1111116