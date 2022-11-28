從交棒到願意續戰國家隊 林智勝透露想法轉折

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中職味全龍隊球員林智勝（圖）28日出席關懷盃記者會，被問起2023年世界棒球經典賽，林智勝也透露是否再披國家隊戰袍其實有過想法轉折，「我再被選入，不是代表台灣沒有人，是需要一個領導的角色在」。中央社記者謝靜雯攝 111年11月28日

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職味全龍隊球員林智勝今天出席關懷盃記者會，被問起2023年經典賽，林智勝也透露是否再披國家隊戰袍其實有過想法轉折，「我喜歡走在前面，如果大家相信我、就跟我走」。

中華職棒味全龍隊40歲球員林智勝今天出席關懷盃棒球賽記者會，2023年世界棒球經典賽先前選出大名單，雖然沒有公布，但台灣隊總教練林岳平透露，名單中有一名40歲以上的球員，大家猜測這名球員應該就是林智勝。

林智勝表示，目前林岳平沒有直接聯絡他，如果真的有被選入正式名單中、就盡力去做，棒球是這輩子最喜愛的事情，只要有能力，無論40、45歲，教練團需要、可以做到就去做。

林智勝提到，棒球不是個人的競賽，不是一個人好就會贏球，是要想辦法把大家團結起來，他也坦言對於是否再披國家隊戰袍其實有過不同的想法轉折。

林智勝打完2017年世界棒球經典賽後曾表示應該要交棒給年輕球員，先前受訪也曾提到，如果他再被選入，其實也不是好事，但後來他有不同的想法，「我再被選入，不是代表台灣沒有人，是需要一個領導的角色在。」

林智勝表示，先前國家隊中有陳金鋒、彭政閔，隨著這些人退下來，接下來誰還可以扮演這個角色，其實並不好找，「領袖氣質有些是天生的，有的是被迫培養出來的」。

林智勝不敢說自己具有領袖特質，「我是不知不覺就變成這樣的，因為我很敢做，喜歡走在前面，如果你們相信我、就跟我走」，如果有機會再披國家隊戰袍，不一定是場場先發，但只要能夠幫助球隊團結，就是好的存在。（編輯：張雅淨）1111128