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韋宏亮危機登板穩守 鶯歌黑豹旗青棒晉4強

2022/12/2 18:28（12/2 18:41 更新）
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2022黑豹旗全國高中棒球大賽8強戰持續展開，新北市鶯歌工商韋宏亮（前）2日在比賽出現危機時後援登板穩守，率隊以2比0拿勝，挺進4強。中央社記者謝靜雯攝 111年12月2日
2022黑豹旗全國高中棒球大賽8強戰持續展開，新北市鶯歌工商韋宏亮（前）2日在比賽出現危機時後援登板穩守，率隊以2比0拿勝，挺進4強。中央社記者謝靜雯攝 111年12月2日
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）黑豹旗青棒賽8強鶯歌工商今天與大理高中交手，鶯歌抓準對方投手、守備有狀況搶分，韋宏亮危機時後援登板穩守，率隊以2比0拿勝、晉級4強，明天4強將是「新北內戰」。

2022年中信盃黑豹旗全國青棒錦標賽8強在國體大棒球場舉行，鶯歌工商與大理高中交手，兩隊前3局打完沒有拿下分數，4局張浩禶、游承勳接連安打先拿1分，再靠著滾地球、保送、失誤多跑回1分保險分。

鶯歌先發投手徐翔聖投6局僅被敲出1支安打，投出5次三振、2次觸身球保送，無失分，曾奕翔中繼投0.1局被敲2支安打、投出1次保送，7局壘上有人危機，鶯歌換上投手韋宏亮後援，抓下最後2個出局數、替球隊守住勝利。

鶯歌總教練王傳家表示，雨勢和氣溫低都是挑戰，無論打擊還是投手都會受到影響，雖然天氣狀態嚴苛，但還是要想辦法突破，今天幾次得點圈有人機會沒有把握住，最後可以拿下比賽勝利，主要是對方失誤時機球員有把握機會搶分。

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鶯歌此次投手戰力不錯，王傳家說，今天後援關門的韋宏亮和陣中投打二刀林鉑濬算是現階段球隊最穩定的2名投手，今天先發投手徐翔聖也是可用之兵，投手群有慢慢成長起來。

鶯歌過去黑豹旗隊史最佳成績也是4強，明天4強「新北內戰」將與穀保家商交手，鶯歌今年在市長盃擊敗穀保家商，王傳家表示，相信明天比賽會很精彩，每經過一次硬仗，球員們都可以累積經驗、不斷成長。（編輯：張芷瑄）1111202

#鶯歌
#韋宏亮
#王傳家
王傳家
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