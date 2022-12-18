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NBA快艇雷納德31分 率隊102比93擊敗巫師

2022/12/18 18:56
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（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯快艇好手雷納德今天攻下本季新高的31分，並在第4節5投4中，率領快艇以102比93擊敗來犯的華盛頓巫師。

5度入選NBA明星賽的雷納德（Kawhi Leonard）打出他自2021年季後賽前十字韌帶（ACL）斷裂康復以來最好的一場比賽，締造他自2021年4月以來的最高得分，並有9個籃板和3次抄截。替補上場的肯納德（Luke Kennard）拿下20分，其中3分球投6中4。

波辛吉斯（Kristaps Porzingis）攻下巫師全隊最高的19分，阿維迪亞（Deni Avdija）有11分和10籃板「雙十」表現，庫茲馬（Kyle Kuzma）貢獻17分。

在墨西哥市，熱火名將巴特勒（Jimmy Butler）攻下26分，阿德巴約（Bam Adebayo）得到22分和13籃板，讓熱火第4節打出最佳表現，終場以111比101擊敗聖安東尼奧馬刺。這是自2019年以來NBA第1場移師美國邊境以南的比賽。

熱火在客場取得4連勝後，本賽季勝率首度破5成。赫洛（Tyler Herro）為熱火貢獻21分，羅賓遜（Duncan Robinson）和斯特魯斯（Max Strus）各攻下12分。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1111218

#雷納德
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#巴特勒
雷納德
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