約基奇大三元助陣 金塊119比115擒殺黃蜂[影]

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美國職籃NBA丹佛金塊中鋒約基奇（前）18日繳出「大三元」表現，率隊以119比115擊敗夏洛特黃蜂。（圖取自twitter.com/NBA）

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（中央社夏洛特18日綜合外電報導）美國職籃NBA丹佛金塊中鋒約基奇今天繳出40分、27籃板、10助攻的「大三元」表現，率隊以119比115擊敗夏洛特黃蜂。約基奇此役傑出的表現，也寫下NBA罕見的一頁。

約基奇（Nikola Jokic）展現榮膺最近兩屆NBA最有價值球員的所有技巧，成為自1968年名人堂球星張伯倫（Wilt Chamberlain）以來第1位在1場比賽中至少得到40分、25籃板和10助攻的球員。

金塊總教練馬龍（Michael Malone）說：「他每晚所做的一切都令人驚嘆。」金塊仰賴約基奇

全場優異的表現，才能擊敗頑強的黃蜂。

在比賽還剩6分45秒時，金塊在約基奇3分球命中後領先黃蜂10分，但黃蜂在華盛頓（P.J. Washington）灌籃後僅落後2分，這時比賽時間只剩下13.5秒。

不過，約基奇稍後兩罰全中，鎖定這場比賽的勝利，也完成他NBA生涯第81次「大三元」。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1111219