藥檢未過 中國舉重奧運3金得主呂小軍遭禁賽

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（中央社洛桑22日綜合外電報導）國際檢測機構今天表示，曾奪下3面奧運舉重金牌的中國選手呂小軍，驗出對一種禁藥呈陽性反應，已暫時遭到禁賽。

路透社報導，國際檢測機構（International Testing Agency）表示，呂小軍10月30日在賽外檢測交回的樣本呈陽性反應。

他驗出對遭禁用的肽類激素紅血球生成素（Erythropoietin）呈陽性反應。國際檢測機構監督國際舉重總會（International Weightlifting Federation）大部分的禁藥計畫。

呂小軍在2012年與2016年奧運贏得舉重男子77公斤級金牌，去年在東京奧運奪下舉重男子81公斤級金牌時，成為年紀最大的舉重奧運金牌得主。

中國舉重協會尚未立即回覆置評要求。

舉重界最近幾年爆出若干禁藥案例。今年6月，前國際舉重總會主席阿揚（Tamas Ajan）與副主席弗拉德（Nicu Vlad）因為掩蓋違反禁藥個案，遭體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）祭出終身禁令。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1111223