城市盃內城女將何采璇有美技 見到偶像拿莫．伊漾

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）台北城市盃青少棒賽預賽最終日，宜蘭內城國中與新竹縣關西國中交手無關晉級，兩隊終場以5比5握手言和；內城女將何采璇有美技守備，還鼓起勇氣跟偶像拿莫．伊漾索取簽名與合照。

2022年台北城市盃青少年棒球錦標賽預賽最後一天，宜蘭內城國中與新竹縣關西國中都已經無緣晉級，但兩隊都展現拚勁。

內城是社團性質的球隊，只有課餘時間與假日練球，起初只有5名社員，慢慢將校內的「草地」整理成「場地」，場上的表現也慢慢追上體育班球隊；總教練李寧就是出身棒球名門西苑中學、國立體大的科班生，許多同學都是職棒球員，例如中職味全龍捕手劉時豪。

李寧笑說，「我看過太多同學的成績根本就像樂透號碼，我不希望下一代跟我們走一樣的路」，雖然這群球員成績普普通通，但不一定要有什麼學問，學習對學生來說就是最基本的事，「我們球隊有畢業生學科成績在縣內是頂尖的，證明打球的孩子也是可以讀書」。

這樣的環境和教育理念，也讓女生有機會參與，何采璇父母都是田徑選手，她也遺傳了優良運動細胞，國小原是羽球隊，但實在太愛打棒球，跟一群「臭男生」一同追逐棒球夢，今天她在第3局替補上場守右外野，輕鬆解決一顆左打送過來的強襲平飛球。

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何采璇表示，「外野平飛球最難接，所以平常都有多練」；雖然升上國中後，家長跟她討論是否跟其他女孩子一樣改打壘球，但她還是對棒球難以忘情，「其實只有換衣服的時候要離開，其他跟大家都沒什麼不同」。

何采璇的偶像是中職味全龍郭天信跟拿莫．伊漾，今天內城的休息區就是味全龍主場天母棒球場的一壘側，何采璇在觀眾席巧遇前來看球的拿莫．伊漾，鼓起勇氣跟偶像索取簽名跟合照。（編輯：陳仁華）1111226