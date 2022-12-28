藍翊誠與味全龍隊簽2年約 建中台大進職棒第一人

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職味全龍隊今天公布與今年選秀第7輪指名投手藍翊誠完成簽約，簽下2年合約，藍翊誠選擇背號47號，成為建國中學、台灣大學校史第一名職棒球員。

中職味全龍隊今年季中選秀第7輪指名24歲投手藍翊誠，當時總教練葉君璋曾經透露，在測試會上觀察到藍翊誠各方面條件都不錯，所以決定用藍翊誠結束今年選秀會，藍翊誠年輕、又是左投很有吸引力。

藍翊誠先前因為服役，合約直到退伍後才確定，龍隊今天公布與藍翊誠完成簽約，簽下2年合約，一軍月薪新台幣8萬元、二軍月薪6萬元，簽約金加激勵獎金總額80萬元。

藍翊誠成為建中、台大校史第一名職棒球員，預計明年1月2日加入球隊重訓營訓練。藍翊誠曾表示，「我想要當個不普通的人」，把台大的光環拿掉，仍可以去挑戰職棒選秀，選擇棒球這條路，就會付出最大努力，凸顯自己的優點和長處來與其他優秀球員競爭，想辦法站穩舞台。（編輯：張雅淨）1111228