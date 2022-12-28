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富邦悍將延攬日籍酒井光次郎、垣內哲也入教練團

2022/12/28 18:21
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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職富邦悍將今天公布延攬2名日籍教練，酒井光次郎任二軍投手教練、垣內哲也擔任一軍打擊教練，球團期待能幫助悍將選手有更好的表現，在新球季繳出佳績。

中華職棒富邦悍將今年季後有教練團異動，今天宣布找來2名新的日籍教練，酒井光次郎任二軍投手教練；酒井光次郎球員時期是日本職棒火腿隊的第一指名，球員生涯引退後來到台灣發展，曾擔任多屆台灣隊投手教練，並曾在中職統一獅隊擔任投手教練。

酒井光次郎回到日本後，也曾擔任日職橫濱隊球探、社會人球隊日本生命投手教練，期間多次來台參加教練講習營，對於台灣棒球環境很熟悉。中文流利的酒井光次郎，今年秋訓也曾來台與富邦悍將進行技術交流，明年球季將加入悍將教練團陣容，協助培育悍將年輕投手。

垣內哲也將接任悍將一軍打擊教練，垣內哲也球員時期曾效力日職西武獅隊和千葉羅德海洋隊，球員生涯累積110支全壘打，退役後曾擔任過中日龍隊打擊、外野跑壘教練等職務，也曾擔任多年中日龍隊球探。

垣內哲也近年則擔任樂天金鷲二軍打擊教練，明年球季將加入悍將教練團，協助悍將打者進行調整及訓練。

除前述外籍教練之外，富邦悍將球團新任本土教練相關程序也在進行中，將在1月春訓開訓前完成教練團補強，迎接備戰新球季。（編輯：張芷瑄）1111228

#酒井光次郎
#垣內哲
#富邦悍將球團
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