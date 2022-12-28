陽邯杰U23培訓有體悟 大專聯賽好投東大搶勝

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽，台東大學今天與美和科大交手，東大投手陽邯杰中繼4局無責失分，率隊以12比10拿下複賽首勝，陽邯杰加入U23培訓隊學習後，明白控球重要性。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，台東大學首戰不敵國立體大，今天與美和科大交手，兩隊3局打完台東大學3比2領先，美和科大4局首名打者獲得觸身球保送上壘，東大立刻換上投手陽邯杰接替中繼、穩守不失分。

陽邯杰5局1人出局後投出觸身球保送，再被敲出安打，接著失誤、被打安打失掉1分，但能適時止血沒有多掉分數。

陽邯杰今天總計用52球投4局，被敲出5支安打，投出5次三振、2次觸身球保送，失掉1分非責失分、拿下勝投。

台東大學打線也很爭氣，5局上美和科大扳平比數，5局下東大靠著保送、犧牲觸擊、失誤跑回超前分，6局再靠著保送、犧牲觸擊、安打、野手選擇再添1分。

台東大學7局再起攻勢，滿壘時曾宇慶適時安打送回2分，林翊翔、烏凱恩、王騰玉、潘皜澤安打攻勢串聯，單局攻下7分、奠定勝基；美和科大8局追回2分、9局再拿5分，但追分不及、吞下敗仗。

台東大學總教練王信民表示，比賽前半段守備沒那麼穩定，很多隱形失誤造成傷害，正常情況下，這場可以更輕鬆拿下，至於8、9兩局的失分，王信民表示，後半段讓一些還沒上場的球員有機會適應場地，雖然失分偏多，但還是對球員很放心，相信他們有能力守住勝利。

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陽邯杰中繼好投，他感謝今年U23世界盃棒球賽培訓隊中遇到很多好教練，包括謝承勳、沈柏蒼、郭勇志等投手教練都給了很多幫助；陽邯杰透露，在入選U23培訓隊之前，一心只想增加球速、忽略了控球，加入培訓隊之後，了解控球的重要性，也知道如何配球、如何搶好球數。

王信民表示，陽邯杰在U23培訓隊中跟其他球員競爭，控球變得很好，雖然速度沒以前快，但現在有控球，球速未來能再進步，仍大有可為。（編輯：張芷瑄）1111228