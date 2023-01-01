台鋼雄鷹邀橫田久則當教練 要與洪一中交換意見

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）中職第6隊台鋼雄鷹今年即將開始二軍賽季，今天公布邀請橫田久則及蔡昱詳加入教練團，至於教頭是否為洪一中，領隊劉東洋表示，洪一中確實是人選，但要先見面了解想法。

現在外界關心的台鋼總教練人選，台鋼領隊劉東洋今天接受中央社記者訪問時表示，最晚1月27日春訓前一定會公布。

至於是否已經找了剛離開富邦悍將的洪一中談過，劉東洋則回應，「他是中華職棒史上最多勝總教練、經驗豐富，會是球團考量的人選之一，但畢竟台鋼是年輕球隊，這部分要見個面了解他對新兵構建的想法，交換完意見之後再看。」

台鋼目前的教練團中，投、打部門除了分別原有的蕭任汶、路易士2名教練之外，球團再邀請橫田久則及蔡昱詳加入，厚植教練團深度。原本擔任客座的鄧蒔陽，今年球季也將成為台鋼雄鷹內野守備教練，正式成為台鋼雄鷹教練團一員。

橫田久則於2003、2004年效力兄弟象，並在2005至2006年擔任兄弟象投手教練；2007年返回日本至獨立聯盟當教練，2012年起於西武擔任二軍投手教練，並於2015年升上一軍擔任投手教練。

橫田久則2016年重返西武二軍擔任總教練，2017至2022年底都擔任西武農場總監，對於培育年輕選手、投手調度等事務十分熟稔，去年底還獲得日本職棒聯盟NPB所頒發的「球團功勞賞」。

台鋼在野手部門也增添教練人手，邀請蔡昱詳擔任打擊兼內野守備教練，協助打擊與守備。另外，由日籍國際顧問河野德良負責統籌的防護體能訓練團隊，日籍防護體能訓練員城所竜一將繼秋訓之後再度來台，負責整合球團防護體能訓練體系，為選手提供最完善照顧。（編輯：張雅淨）1120101