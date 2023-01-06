張嘉豪3安2打點好手感 大專聯賽文化複賽第4勝

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（中央社記者謝靜雯台中6日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽文化大學張嘉豪單場3安2打點，率隊以7比5擊敗美和科大，拿下複賽第4勝，總教練廖敏雄直言，目前傷兵多，要用意志力克服、還好球員們有撐住。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽在台體大棒球場舉行，文化大學今天與美和科大交手，文化大學先發投手姚恩多首局就有狀況，接連保送、被敲安打，單局失掉3分，讓球隊處於落後。

文化3局靠著高飛犧牲打先拿1分，張嘉豪適時安打，一棒2分幫助球隊扳平比數，6局文化靠著失誤、黃冠倫、蔡鎮宇接連安打送回超前分，7局再靠著觸身球保送、接連安打、高飛犧牲打再添2保險分。

美和科大8局上再追2分，文化8局下靠著黃冠倫安打、犧牲觸擊、失誤再多跑回1分保險分、順利拿下比賽勝利。

文化大學張嘉豪2局敲出二壘打、3局安打帶有打點，7局再敲安打，單場3安2打點，打擊手感火燙，也獲選單場MVP。

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文化拿下複賽第4勝、晉級壓力稍微減緩一點，今天雖然贏球，但守備上出現4次失誤，總教練廖敏雄表示，近兩場比賽守備狀況比較多，球員打擊低潮也影響到守備，二壘手是臨時練的，外野也有傷兵，打起來比較辛苦，「要用鬥志去克服，今天雖然贏球也蠻多缺失的，但贏球就增加晉級4強的機會。」

大二的張嘉豪這次比賽打擊表現不錯，廖敏雄表示，張嘉豪高中時期打擊就很好，這幾場也都扮演重要的角色，關鍵時刻可以打安打，之前也有守一壘，但可能安打比較多，有點疲勞、最近失誤多，今天讓他打指定打擊、調整一下，也還好有他撐住球隊，打擊好表現帶起球隊士氣。（編輯：屈享平）1120106