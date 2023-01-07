鋼鐵人新任總教練出爐 營運長鄭志龍兼任

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（中央社記者龍柏安台北7日電）本季戰績低迷的PLG高雄17直播鋼鐵人，今天宣布新任總教練人選，將由目前負責督導球隊運作與管理的籃球事務營運長、「籃球博士」鄭志龍兼任。

P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人本季戰績慘不忍睹，迄今僅對新北國王拿下1勝，昨天主場再敗給桃園璞園領航猿後苦吞7連敗，以1勝13負在聯盟6支球隊中敬陪末座。

鋼鐵人近兩年戰績始終不盡理想，上季例行賽名列第5、被摒除在季後賽外，球隊成軍不到2年已撤換3任總教練，本季開打前先送走洋教頭格魯諾維奇（Slavoljub Lale Gorunovic），去年底又和接任的總教練莫銳（Dean Murray）說掰掰，而莫銳被鍘後則由本土教練洪啟超代理。

素有「籃球博士」美名的鄭志龍，生涯執教經歷豐富，過去曾執教過SBL台灣大雲豹（台北富邦勇士前身），也曾在CBA與WCBA任教。2016-17賽季他以助理教練身分，隨新疆廣匯奪得隊史CBA首冠，上季他曾一度執掌PLG領航猿兵符，這次他再次重返第一線執教，球團也盼他是帶領球隊走出連敗陰霾的解藥。

鋼鐵人球團今天下午發表聲明，強調鄭志龍兼任總教練後，將全權負責球隊競賽、訓練等相關工作，近期也加入球員訓練及安排等事宜，而明天鋼鐵人將在主場對上福爾摩沙台新夢想家，也將是鄭志龍本季初掌兵符的首戰。（編輯：吳協昌）1120107