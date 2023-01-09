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許育修直落二勝出 挺進澳網會外賽次輪

2023/1/9 10:21
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（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣網球好手許育修今天在2023年澳洲網球公開賽會外賽男單首輪以7比6（7比5）、6比2擊退法國選手佛尼斯，大滿貫職業賽初登場，就收下個人生涯首勝。

澳洲網球公開賽會內賽將於1月16日在澳洲墨爾本開打，也是網壇4大滿貫賽每年最先登場的賽事，男單部分，台灣網球一哥曾俊欣連2年取得澳網會內賽門票，其他2名台灣好手許育修、吳東霖則在會外賽分頭出擊，得連過3關才能前進會內賽。

許育修今天在大滿貫職業賽初登場，會外賽首輪出戰法國選手佛尼斯（Evan Furness），儘管許育修首盤在第3局發球局率先失守，但他頂住壓力，在第10局回破扳平，並將戰線延長至搶7，以7比6（7比5）逆轉搶下首盤。

延續首盤氣勢，許育修次盤盤中起連續攻破對手發球局，以6比2勝出，闖進會外賽次輪，接下來將與瑞典選手伊梅爾（Elias Ymer），爭奪最終輪席次。

另外，生涯第3度從澳網會外賽出發的吳東霖，這次被分到會外賽下半籤表，首輪對手為義大利選手貝魯奇（Mattia Bellucci），將力拚從會外賽突圍。（編輯：張芷瑄）1120109

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