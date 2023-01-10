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T1林韋翰獲12月MVP 艾德當選最佳外援

2023/1/10 17:27
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（中央社記者龍柏安台北10日電）台灣職籃T1聯盟新北中信特攻去年12月表現強強滾，單月拉出5勝0負，球員的好表現功不可沒，陣中主控林韋翰獲選12月MVP，而洋將艾德當選單月最佳外援。

台灣運彩xT1聯盟賽季已完成1/3，開季表現載浮載沉的新北中信特攻，前6場比賽僅繳出3勝3負、勝率持平，去年進入12月後球員表現也逐漸加溫。

上季季中加盟的林韋翰，在去年12月17日出戰桃園永豐雲豹之戰，繳出18分、11籃板、12助攻的全能數據，林韋翰也成為T1首個在正規賽達成大三元的本土球員，並締造超級籃球聯賽（SBL）、中國男子籃球職業聯賽（CBA）與T1，3聯盟均達成大三元紀錄的球員。

林韋翰近來因膝傷缺陣，不過他在去年12月出賽的3場比賽，繳出場均17.7分、6.7籃板、11助攻、2.3抄截，亮眼數據加上球隊戰績加持，讓他擊敗同隊的阿巴西、謝亞軒，以及台灣啤酒英熊的蔣淯安與高雄全家海神的胡瓏貿等，搶下單月MVP獎項。

至於12月單月最佳外援部分，則由特攻洋將艾德（Edgaras Zelionis）與台南台鋼獵鷹的阿修羅（Robert Upshaw III）正面對決，最後艾德勝出獲選。

去年12月艾德一共出賽5場，場均貢獻20.6分、11.8籃板，可繳出「雙十」成績單，此外他還可送出2助攻、1.4抄截與1.8阻攻，讓他獲得各方青睞，獲選單月最佳外援。（編輯：張雅淨）1120110

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林韋翰
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