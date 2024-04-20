T1獵鷹不敵特攻吞3連敗 確定無緣季後賽

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（中央社記者黎建忠台北20日電）T1聯盟台南台鋼獵鷹今天在主場迎戰新北中信特攻，儘管對手只有2名洋將且阿巴西、林韋翰都高掛免戰牌，獵鷹終場仍以88比91落敗，吞3連敗，提前確定無緣本季季後賽。

T1職業籃球聯盟今天2地開打，雖然台北戰神以96比101不敵台啤永豐雲豹，但靠著獵鷹敗給特攻，仍舊搶下最後1席的季後賽資格，讓戰神成軍第1年就嚐到季後賽滋味。

獵鷹在T1的3個賽季，堪稱坐雲霄飛車的表現。首個賽季以6勝24敗在6隊當中墊底；第2季大力補強後，一路殺進總冠軍賽才敗給特攻屈居亞軍；不料，今年戰績始終沒有起色，儘管季中更換總教練，但仍難逃例行賽墊底的命運。

已經不能再輸的獵鷹，今天上半場與特攻戰成45比45平手，第3節單節22比17的攻勢，讓他們取得小幅領先，沒想到關鍵第4節中段被特攻打出12比3的攻勢，獵鷹僅剩下2分領先。

終場前1分55秒，獵鷹雖再取得85比79領先，但特攻直接回敬一波10比1的攻勢打趴獵鷹，也順利逆轉戰局，讓獵鷹吞下這苦澀的一敗。（編輯：戴光育）1130420