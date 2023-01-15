側投李重儀再剋文化 大專棒球聯賽國體拿下季軍

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111學年度大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰，國立體大側投李重儀（圖）再當「文化剋星」，投到7局才失分，8.1局失1分優質先發，率隊以5比1拿下季軍。中央社記者張新偉攝 112年1月15日

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（中央社記者謝靜雯新北15日電）大專棒球聯賽（公開一級）今天季軍戰，國立體大李重儀再當「文化剋星」，投到7局才失分，8.1局失1分優質先發，率隊以5比1拿下季軍，國體近年戰績佳，總教練邱俊文歸功校方大力支援。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）國立體大只要碰上文化大學，都派出側投李重儀先發，預賽對文化先發7.2局被敲4支安打，投出11次三振、無失分，複賽先發僅被敲出1支安打，投出5次三振、完封勝，今天季軍戰李重儀還是展現壓制力。

李重儀今天用球數很精簡，5局投完僅用約50球，前6局僅被敲出1支安打，直到7局被黃冠倫敲出深遠二壘打失分，終止對戰23.1局無失分紀錄，今天總計用113球投8.1局，被敲出3支安打，投出3次三振、4次四死球，失掉1分責失分，拿下勝投。

文化今天派出火球男林振瑋先發，林振瑋首局150公里以上火球連發，最快球速156公里，前5局沒有掉分，國體6局有攻勢，戴昊恩敲出安打、范育銓二壘打先拿1分，1人出局後再選到保送讓林振瑋退場，接著靠暴投、蔡袁華辰安打再添2分。

國體7局攻勢再起，靠著保送、王威倫、戴昊恩接連安打送回第4分，再靠著暴投、滾地球跑回第5分，順利拿下比賽勝利。

國體總教練邱俊文表示，面對文化先發投手林振瑋，從預賽、複賽到今天，攻擊策略都一樣，知道他用球數越多、控球上就會比較不精準，只要上壘就給他壓迫性；但邱俊文不吝稱讚林振瑋投得很好，多次壘上有人的危機都能解決，但如果要再更進一步，這些地方是他要學習的功課。

邱俊文也稱讚國體打者都很清楚該怎麼應對，不需要下太多的戰術，打者都知道什麼時候要做什麼，「等待好的契機、做攻擊策略。」

國體近年在大專棒球聯賽（公開一級）成績亮眼，儘管今年沒能完成連霸，但拿下季軍，維持近4屆成績都至少前3名。

邱俊文感謝學校的支持，有自己的場地，還有運動心理、運動防護等團隊，讓教練團無後顧之憂，對球員的強度調整有比較好的掌握，有場地就能有比較多的比賽交流，透過比賽累積經驗，臨場更知道要做什麼。（編輯：張雅淨）1120115