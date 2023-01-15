左投鄭澔大專聯賽先發6勝拚選秀 郭勇志評進步最多

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台灣體大左投鄭澔在111學年度全國大專院校棒球運動聯賽（公開組一級）表現佳，預賽4場先發，單場至少投6局，4場都是勝投，複賽2場先發，單場三振數至少10次、也都是勝投；從預賽到複賽，只要出賽就是勝投保證。圖為鄭澔14日在4強戰出賽畫面。中央社記者謝靜雯攝 112年1月15日

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（中央社記者謝靜雯新北15日電）台體左投鄭澔此次大專棒球聯賽（公開一級）表現亮眼，前6戰先發6連勝，投手教練郭勇志點名近一年進步最多，直球品質佳，與曲球速差30公里當武器，將再度挑戰中職選秀。

台灣體大左投手鄭澔此次大專棒球聯賽表現佳，預賽4場先發，單場至少投6局，4場都是勝投，複賽2場先發，單場三振數至少10次、也都是勝投，從預賽到複賽，只要出賽就是勝投保證。

台體昨天4強與文化大學交手，鄭澔先發投4局被敲5支安打，投出6次三振，失掉2分責失分，球隊以4比3拿下勝利、晉級冠軍戰，鄭澔無關勝敗。

台體投手教練郭勇志表示，鄭澔剛升上大學時，身體有點狀況，機制也需要調整，大二下學期慢慢越投越好，球隊有些球員離開，教練團安排讓他頂替先發，近一年算是投手群中進步最多的人。

鄭澔回憶，高中時腰部有傷勢，升上大學後大一上學期完整的休息，腰部的傷勢靠著正常的放鬆、物理治療，復健休息就可以恢復，大一下學期回歸正常訓練，大二開始復出比賽，去年聽到中職台鋼雄鷹組隊，給自己目標、想要嘗試看看，沒有選上也沒關係。

去年選秀落選，鄭澔坦言，失落一定會有，但也是一個動力，落選之後直接設定目標今年再拚選秀，他也自評這段期間進步最多的是球速和控球，心理層面以及遇到亂流的臨場反應、危機處理等都有提升。

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此次大專聯賽表現不錯增添信心，鄭澔表示，其實也沒有特別的調整，維持平常的訓練，每天做一樣的事情，昨天4強先發，在牛棚時就感覺到狀況不是很好，開賽後沒有多想，把球投到捕手要的位置，不要保留、全力以赴面對比賽。

大三的鄭澔場上有霸氣，場下講話卻輕聲細語很溫柔，他今年將再挑戰職棒，除了左投優勢，鄭澔直球品質佳，最快球速約143公里，均速約在138至140公里，除了直球外還有曲球、變速球，直球和曲球的速差達30公里也是特色，他也希望選秀輪次能越前面越好。（編輯：張雅淨）1120115