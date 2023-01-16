睽違12年再回高雄 洪一中：還能在球場很幸福

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職第6隊台鋼雄鷹今天舉辦記者會宣布洪一中是創隊總教練，睽違12年再回到故鄉高雄，他笑說這就是人生際遇，並說現在還能在球場上很幸福，會珍惜每一天，盡力把工作做好。

台鋼雄鷹隊在去年創隊，大本營設在高雄澄清湖棒球場， 洪一中 洪一中 小檔案 生日：1961年5月14日

出生地：高雄市

經歷：中華職棒兄弟象隊（1990年-1996年）、年代電視台棒球球評（2003年）、中華職棒La New熊隊投捕教練（2004年）、中華職棒La New熊隊總教練（2004年-2009年）、中華職棒La New熊隊二軍總教練（2010年）、Lamigo桃猿隊總教練（2011年-2019年）、富邦悍將總教練（2020年-2021年）、富邦悍將顧問 （2021年-2022年）、台鋼雄鷹總教練（2023年-） 看更多 關閉 之前在La New熊執教時主場就是澄清湖，之後才隨著球隊北遷到桃園。如今再回到故鄉高雄，洪一中笑說：「這就是人生際遇，我之前把高雄房子賣掉去青埔，現在又回高雄，之後會去租房子。」

睽違12年再度回到高雄，洪一中說：「那邊是一個家，雖然我已經離開那裡很久了，但很多記憶都在高雄，現在當然是很渴望趕快回去高雄。」洪一中也指出，人生變化無常，「能夠在球場就是幸福，這是我的專長，我就珍惜每一天，好好做這份工作，幫助年輕人步上節奏。」

目前洪一中已經61歲，談到在台鋼雄鷹隊擔任總教練會不會是最後一份工作，他坦言有可能，「到了真正該退的時候就要退休，也許一年我就退了，也許我可以盡量保持活力，就盡力把要做的工作做好。」

洪一中也提到，現在擔任總教練的心態跟以前已經完全不同，「以前是我一定要這個工作，我沒有這個工作，生活上可能會有壓力，現在我就有很多想法，可以做想要做的事情。」

在中職還只有4隊的時期，洪一中就一直期許台灣能有第5隊、第6隊，如今自己成為了第6隊的總教練，他說：「現在有第6隊是很高興，台灣棒球愈來愈看到光芒，希望能夠繼續下去，能有第7隊、第8隊，可以容納更多想打棒球的球員。」（編輯：張雅淨）1120116