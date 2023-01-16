洪一中領軍台鋼雄鷹 合約第3年職務可能調整

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台鋼雄鷹創隊首任總教練發布記者會16日在台北國泰萬怡酒店舉行，由前富邦悍將隊總教練洪一中（中）擔任隊史首任總教練，台鋼集團會長謝裕民（右）、台鋼雄鷹董事長王炯棻（左）分別致贈球隊球帽、外套與紀念球衣。中央社記者張新偉攝 112年1月16日

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職第6隊台鋼雄鷹今天舉辦記者會宣布洪一中是創隊總教練，披上2號戰袍、簽下3年合約，領隊劉東洋表示，前2年洪一中一定是總教練，第3年可能視情況有不一樣考量。

台鋼雄鷹隊在去年創隊，從去年就傳出總教練人選是前富邦悍將總教練 洪一中 洪一中 小檔案 生日：1961年5月14日

出生地：高雄市

經歷：中華職棒兄弟象隊（1990年-1996年）、年代電視台棒球球評（2003年）、中華職棒La New熊隊投捕教練（2004年）、中華職棒La New熊隊總教練（2004年-2009年）、中華職棒La New熊隊二軍總教練（2010年）、Lamigo桃猿隊總教練（2011年-2019年）、富邦悍將總教練（2020年-2021年）、富邦悍將顧問 （2021年-2022年）、台鋼雄鷹總教練（2023年-） 看更多 關閉 ，不過直到今天才公布。台鋼雄鷹隊董事長王炯棻對此說明：「我們一直在等待時間到來，時間還沒到我們沒辦法接觸，接觸後才能做出判斷，到底是A教練比較好，還是B教練比較好。」

台鋼與洪一中簽下3年合約，至於合約細節，劉東洋表示，不太方便透露。不過劉東洋指出，「每個階段賦予洪總的任務不太一樣，所以這3年合約是有針對球隊需求做一些安排，至少前2年是總教練，第3年可能會有不一樣考量。」

劉東洋表示，除了洪一中之外，之前確實有外籍總教練的人選，不過跟洪一中談過之後最終決定邀請他來領軍。

台鋼雄鷹也在今天宣布，洪一中披上一直以來穿的2號球衣，被問到是否一開始就有幫洪一中留背號，劉東洋指出，「因為當時還沒聽過他的想法，沒有辦法做進一步的判斷，但他本來就是人選之一，也要設想如果是洪總的話要做什麼安排，必須要先做準備。」

在宣布總教練人選前，劉東洋表示，總共和洪一中碰面了3次。至於當時討論的內容，劉東洋說：「畢竟是一個新球隊，最想知道洪總對於構建一個新球隊的想法，談過之後發現球團跟洪總理念是一致的，大家也知道洪總對於治軍比較嚴格，這跟球團想要打造的文化非常吻合。」（編輯：張雅淨）1120116

中職第6隊台鋼雄鷹16日舉辦創隊首任總教練發布記者會，宣布以3年合約與總教練洪一中達成共識，期許他3年後可以帶領球隊打進季後賽。中央社記者張新偉攝 111年1月16日