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洪一中任台鋼雄鷹總教練 朝生涯千勝里程碑邁進[影]

2023/1/16 14:17（1/16 14:38 更新）
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台鋼雄鷹創隊首任總教練發布記者會16日台北國泰萬怡酒店舉行，由前富邦悍將顧問洪一中擔任隊史首任總教練。中央社記者張新偉攝 112年1月16日
台鋼雄鷹創隊首任總教練發布記者會16日台北國泰萬怡酒店舉行，由前富邦悍將顧問洪一中擔任隊史首任總教練。中央社記者張新偉攝 112年1月16日
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（中央社台北16日電）中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊今天宣布，由前富邦悍將隊總教練洪一中

洪一中 小檔案

  • 生日：1961年5月14日
  • 出生地：高雄市
  • 經歷：中華職棒兄弟象隊（1990年-1996年）、年代電視台棒球球評（2003年）、中華職棒La New熊隊投捕教練（2004年）、中華職棒La New熊隊總教練（2004年-2009年）、中華職棒La New熊隊二軍總教練（2010年）、Lamigo桃猿隊總教練（2011年-2019年）、富邦悍將總教練（2020年-2021年）、富邦悍將顧問 （2021年-2022年）、台鋼雄鷹總教練（2023年-）
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出任隊史首任教頭；生涯拿下中職史上最多991勝的洪一中執掌雄鷹兵符後，將朝史上首名「千勝總教練」里程碑邁進。（編輯：李明宗）1120116
影片來源：台鋼雄鷹 TSG HAWKS
#洪一中
#台鋼雄鷹
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