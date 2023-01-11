中職台鋼雄鷹舉辦徵選競賽 盼打造專屬隊徽

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）中華職棒第6隊台鋼雄鷹今年將加入二軍賽事，將於16日公布首任總教練，除此之外，今天也宣布隊徽將用徵選方式選出，邀請全台球迷一起參與專屬於台鋼雄鷹的隊徽設計。

台鋼雄鷹棒球隊在去年正式加盟中華職棒，同時公布帽徽視覺，以台鋼集團TSG字首的T字母為基底，採動感線條勾勒雄鷹從天際俯衝、箝制對手的意象，受到熱烈迴響。此外，在日前也公布了今年年度口號為「雄新壯志」，代表以全新樣貌出發，從零開始踏實建構球隊。

台鋼雄鷹今天宣布，今年將迎接首個完整賽季，為了更加彰顯球隊的創立精神及形象，凝聚球迷的共識，特別舉辦球隊隊徽徵選競賽，希望透過這個公開徵選活動，廣邀全台設計菁英大展身手，一同為「雄鷹」打造出專屬於台鋼雄鷹職業棒球隊的隊徽。

台鋼雄鷹將在27日展開隊史首次春訓，在這之前會先在16日公布總教練人選，前富邦悍將總教練洪一中呼聲最高，之前洪一中也與台鋼球團碰過面，雙方聊得非常愉快，洪一中也提供很多意見。（編輯：謝雅竹）1120111