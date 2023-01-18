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李哲輝楊博軒擊退日本組合 挺進印度羽賽16強

2023/1/18 13:59
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（中央社記者黃巧雯台北18日電）印度羽球公開賽今天展開第2天賽程，台灣男雙組合李哲輝與楊博軒僅花34分鐘，以21比14、21比13淘汰日本組合松居圭一郎與竹內義憲，挺進16強，新球季首勝開張。

印度羽球公開賽在新德里舉行，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級750系列，台灣好手王子維、周天成昨天各自搶下晉級門票，明天將在男單16強對決，而男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯、混雙組合張課琦與李芷蓁同樣都通過首輪考驗。

台灣男雙組合李哲輝與楊博軒目前世界排名第34，上週馬來西亞公開賽首輪遭遇到世錦賽金牌、馬來西亞組合謝定峰與蘇偉譯，大戰3局惜敗，今天印度公開賽首輪對手為排名第30日本組合松居圭一郎與竹內義憲。

兩組人馬生涯首度對決，李哲輝與楊博軒開賽迅速掌控比賽節奏，並在後段逐漸拉開差距，以21比14搶下首局。

李哲輝與楊博軒次局從9比4領先，到兩度被對手追成僅剩2分差，「李楊配」關鍵時刻拉出6比0攻勢奠定勝基，最終以21比13迎接勝利，闖進16強賽，這也是兩人新球季首場勝利。

李哲輝與楊博軒下一戰將有一場硬仗要打，將與馬來西亞組合謝定峰與蘇偉譯在16強狹路相逢，爭奪8強門票。

今天共有4組台將接力上陣，除了男雙組合李哲輝與楊博軒外，女單好手許玟琪將出戰南韓選手安洗瑩，而李佳馨一日2戰，先在女雙首輪與鄧淳薫合作，晚間將在混雙首輪與葉宏蔚聯手出擊。（編輯：張芷瑄）1120118

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李哲輝
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